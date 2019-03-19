Депутат Андрей Барышев, предложивший вернуть "сезонное время": От перевода стрелок эффект будет на десятки миллиардов рублей

Вот как 53-летний единоросс с Южного Урала прокомментировал историю своего предложения, отношение к нему в нижней палате парламента и возможный гуманитарный и экономический эффект от возвращения «сезонного времени».

- Андрей Викторович, вы сами внесли такое предложение, или за вами стоит группа депутатов?

- Инициатива моя личная. Но многие коллеги присоединились к этому законопроекту. Он продиктован здравым смыслом. Этот проект будет рассматриваться на экспертном совете. Потом - обсудят на заседании фракции Единой России. Затем на профильном комитете. После чего — решение: принимать его или не принимать. Я, подчеркиваю, в данном случае, выражаю свое личное мнение.

- Обосновывая свою инициативу, вы сказали, что перевод стрелок улучшит качество жизни россиян. Их работоспособность, их производительность труда. Плюс возможности вечернего досуга «при дневном свете». На который добавится до 200 часов в год…

- Эту цифру эксперты посчитали. В том числе медики. У нас есть подтвержденные цифры. Это никакая не вольная интерпретация.

- Вы говорите о чрезмерно ранних рассветах в 4 часа ночи и о слишком раннем пробуждении человека, а также о слишком ранних закатах. Сами то вы рано встаете?

- Я встаю рано, конечно. Дело в том, что когда зимой встаешь в темноте — это одно. А когда летом живешь по зимнему времени — это другое. Ночь на часах — а за окном уже солнышко светит. А вечером люди приходят домой с работы и учебы - и сразу включают свет. В этом собака и зарыта. Это десятки миллиардов рублей, которые мы переплачиваем как потребители. Нам навязывают эту услугу. Об экономии, об энергосбережении вообще никто не думает, получается.

- Сейчас в школу дети собираются в утренних сумерках, а будут - в потемках?

- Да, зимой люди встают, когда еще ночь глубокая. Конечно, темно, да, организм не адаптирован. Но биологические часы сбиваются, когда это не отрегулировано системно!

- Что вы имеете ввиду?

- В советское время был серьезный научный подход к этой теме. Причем тогда уже 87 стран переводили стрелки часов дважды в год. И в СССР в 1981 году было принято такое решение — о переводе часов. И потом мы 30 лет так жили — до 2011 года. Причем это хорошо работало! Механизм был отлажен. Зачем было это все ломать?

- Действительно, зачем?

- Считаю, что энергетики в таком заинтересованы — скорее всего. Надо вернуться, чтобы здравый смысл восторжествовал. Сейчас, по-моему, 127 стран переводят стрелки. И ведь там все развитые страны! Где экономика нормально работает, и где заботятся от людях. Полемизировать тут особо не о чем. Надо признать, что погорячились в 2011-м, отменяя переход. Надо вернуться в нормальное русло.

- Законопроект уже внесен в повестку Госдумы, известно, когда его рассмотрят в первом чтении?

- Сначала он пройдет инстанции, о которых я говорил. Если бы это было решение фракции ЕР — он бы сразу пошел в повестку. В экспертном сообществе есть единое мнение, и мои избиратели — не только из Челябинска - об этом просят.

- Ваш прогноз: в эту сессию рассмотрят проект, и когда переведем часы - осенью?

- Надеюсь. И к следующему осенне-зимнему сезону уже войдем с таким решением. В том числе, для нормального соотнесения расписания самолетов, других видов транспорта с европейским расписанием — сейчас оно не совпадает. Мы все время с Европой не совпадаем на час.

- Вы сказали, что экономический эффект будет огромен…

- Повторюсь -это десятки миллиардов рублей. Есть точные расчеты о том, насколько выросло потребление электроэнергии, в частности, после отмены перехода в 2011-м. Те 200 часов, о которых эксперты говорят - это время, в которое мы всегда включаем свет и фактически получаем навязываемую услугу.

- Вы встретили сопротивление части экспертного сообщества, отдельных коллег, мол, Андрей, ты не прав?

- Единственный аргумент, который я услышал — «но это же дискомфорт адаптации»! Однако медики говорят, что на подобную адаптацию у обычного человека уходит один день. И это, собственно, день перехода. А кому-то хватает даже одного часа. Все остальные аргументы весьма неубедительны. Здесь нет никакой политики — чистая экономика и сохранение здоровья, комфорта людей. Чтобы они нормально могли жить и работать.

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