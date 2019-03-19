Реновация пятиэтажек в Москве: "Стартовых" площадок для новостроек стало больше

Сегодня, 19 марта, на заседании президиума правительства Москвы расширен список "стартовых" площадок. Еще пять адресов для будущих новостроек переселенцев подобраны в пяти районах четырёх округов (см. список). На этих участках ориентировочно до 2021 года планируют построить 59 тысяч квадратных метров недвижимости. Новые площадки позволят переселить 2,2 тысячи жителей из 9 пятиэтажек. В них сейчас находятся 844 квартиры общей площадью 38 тысяч "квадратов".

Теперь в списке "стартовых" площадок для программы реновации находятся 323 адреса. Напомним, в последний раз этот перечень меняли в феврале. Тогда добавили 10 адресов в разных районах столицы.

- В этом году планируем оформить градостроительную документацию минимум на 5 миллионов квадратных метров жилья для реновации, - сообщил сегодня, 19 марта, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Это позволит запустить первую "волну" переселения, за которой последуют ещё две "волны" для полного завершения расселения пятиэтажек. Каждую неделю рассматриваем новые адреса "стартовых" площадок. Сейчас есть ещё около 30 участков с различными обременениями по инженерным коммуникациям. После рассмотрения до конца года добавим некоторые из этих адресов в список "стартов".

По его словам, в строящихся многоэтажках по программе реновации некоторые квартиры остаются свободными.

- Часть квартир отдаём участникам программы, ещё часть - передаём под городские нужды, а ещё порядка 20 процентов свободных квартир нужны для выбора, чтобы переселенцы могли рассмотреть несколько вариантов и выбрать нужную квартиру для заселения, - объяснил Марат Хуснуллин. - "Излишки" потом предложим или жителям других домов для переселения, или используем для городских программ.

Ранее в столичном Стройкомплексе сообщили о разработке 86 проектов планировок будущих кварталов реновации. С конца марта - начала апреля в разных районах города начнутся публичные слушания с жителями и архитекторами по этим проектам.

В программе реновации в Москве участвуют 5172 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году. Сейчас 33 "стартовых" дома заселяются жителями 50 хрущевок в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Из них 2 дома отселены полностью, 4 дома снесены. В прошлом году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.

КОНКРЕТНО

В этих районах построят новые дома для участников реновации

Северо-Восточный округ

Район Лосиноостровский, ул. Шушенская, около д. 7

Юго-Восточный округ

Район Кузьминки, ул. Зеленодольская, вл. 30

Район Текстильщики, Грайвороново, кв. 90А

Южный округ

Район Бирюлёво Восточное, ул. Касимовская, вл. 39, корп. 2

Юго-Западный округ

Район Академический, ул. Новочеремушкинская, вл. 10, корп. 1