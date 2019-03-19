2019-03-19T15:45:58+03:00
Звезды

65-летняя Елена Проклова в алом мини сразила наповал

Актриса в последнее время прекрасно выглядит
Ольга ЛИБГАРДТ
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Красота Прокловой всегда притягивала к ней мужчинКрасота Прокловой всегда притягивала к ней мужчинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Елена Проклова к весне буквально расцвела. 65-летняя актриса появилась в гостях у Леры Кудрявцевой в алом мини-платье, сразив наповал своих поклонников.

Елена Проклова поделилась в своем блоге фотографией, на которой позирует в алом мини-платье. Наряд выгодно подчеркивает длинные ноги звезды "Капитанской дочки". Свой образ актриса дополнила черными туфлями.

Звезде экрана сделали потрясающий макияж. Снимок с телепередачи "Звезды сошлись" на Первом канале, куда она пришла в качестве гостьи, произвел фурор. Большинство поклонников в комментариях написали о том, что этот образ Елене невероятно идет и молодит актрису.

alenaproklovaalenaproklova
Елена Проклова в свои 65 - как конфетка
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"Супер, Лена! Очень красивый наряд, а сама еще лучше", "Стройная, красивая, хорошее платье", "Девочка-лапуленька", "Хорошенькая, как всегда", "Леночка, Вы восхитительны!", "Дай бог всем так выглядеть", - отметили подписчики в комментариях.

Красота Прокловой всегда притягивала к ней мужчин. Некоторое время назад Елена сделала сенсационное признание о своих романах со знаменитыми артистами. Первый роман у нее был с Олегом Табаковым, с которым она вместе снялись в фильме "Гори, гори, моя звезда". Елене на тот момент было 16 лет.

Роман с женатым Олегом Янковским начался на съемках "Сентиментального романа" в 1976 году. Янковский тогда уже сыграл в фильме "Щит и меч" и был кумиром. Но отношения закончились, когда Проклова забеременела и сделала аборт. Были у звезды экрана и романы с Андреем Мироновым и Михаилом Волонтиром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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