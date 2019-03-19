Зачем Бастрыкину лупа
Увеличительное стекло в руках главы Следственного комитета Александра Бастрыкина переполошило интернет. Блогеры обсуждают фото, на котором генерал юстиции через лупу (это в 21-м то веке?!) рассматривает экран ноутбука.
А когда блогеры выяснили, что снимок с лупой не фотожаба (оригинал нашли на официальном сайте следователей), тут уже начали соревноваться в язвительности, сочиняя к снимку свои подписи. Что Бастрыкин ищет в интернете: "недостоверные новости", "педофилов", "место для парковки", "деньги в бюджете", "тебя на незаконном митинге", "тайну перевала Дятлова".
Глава СК России взял лупу, чтобы рассмотреть изображение с камер наблюдения плохого качестваФото: Следственный комитет России
В самом СК удивились такой жгучей активности и решили "юмористам" объяснить - как все было на самом деле. 13 марта Александр Бастрыкин проводил личный прием граждан. Один из посетителей - Дмитрий Зеков - принес ноутбук, чтобы показать главе СК кадры с камер уличного наблюдения, запечатлевших гибель его отца. Дмитрий не верит, что его абсолютно трезвый отец, охраняя форелевое хозяйство, случайно упал в воду с плавучей пристройки и утонул. Он попросил следователей возбудить дело по факту убийство, так как на одной ноге отца не видно ботинка, а на на его теле можно различить следы побоев.
Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве .
Глава СК России взял лупу, чтобы рассмотреть изображение с камер наблюдения плохого качества, которое уже подверглось цифровой обработке. На экране можно увидеть яркий источник света, который освещает ночной заснеженный берег, но при этом мешает рассмотреть другие мелкие детали.
ИСТОЧНИК KP.RU