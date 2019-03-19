Зачем Бастрыкину лупа

Увеличительное стекло в руках главы Следственного комитета Александра Бастрыкина переполошило интернет. Блогеры обсуждают фото, на котором генерал юстиции через лупу (это в 21-м то веке?!) рассматривает экран ноутбука.

А когда блогеры выяснили, что снимок с лупой не фотожаба (оригинал нашли на официальном сайте следователей), тут уже начали соревноваться в язвительности, сочиняя к снимку свои подписи. Что Бастрыкин ищет в интернете: "недостоверные новости", "педофилов", "место для парковки", "деньги в бюджете", "тебя на незаконном митинге", "тайну перевала Дятлова".

Глава СК России взял лупу, чтобы рассмотреть изображение с камер наблюдения плохого качестваФото: Следственный комитет России

В самом СК удивились такой жгучей активности и решили "юмористам" объяснить - как все было на самом деле. 13 марта Александр Бастрыкин проводил личный прием граждан. Один из посетителей - Дмитрий Зеков - принес ноутбук, чтобы показать главе СК кадры с камер уличного наблюдения, запечатлевших гибель его отца. Дмитрий не верит, что его абсолютно трезвый отец, охраняя форелевое хозяйство, случайно упал в воду с плавучей пристройки и утонул. Он попросил следователей возбудить дело по факту убийство, так как на одной ноге отца не видно ботинка, а на на его теле можно различить следы побоев.

Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве .

Глава СК России взял лупу, чтобы рассмотреть изображение с камер наблюдения плохого качества, которое уже подверглось цифровой обработке. На экране можно увидеть яркий источник света, который освещает ночной заснеженный берег, но при этом мешает рассмотреть другие мелкие детали.