Ирина Слуцкая: Чемпионат мира я буду смотреть с дочерью-фигуристкой

- Главная интрига для России на чемпионате мира - женской одиночное катание. Рискнете дать прогноз, кто больше готов бороться за «золото» - Загитова, Медведева, Самодурова?

- Прогнозы - дело неблагодарное. Бесполезно и неправильно сейчас кого-то выделять из наших фигуристок. Я считаю, что каждая из них способна бороться на этом чемпионате мира за самые высокие места. Все трое превосходно готовы физически и технически, дальше надо выходить на лед и показывать, на что они способны.

- Главными конкурентками наших девушек считаются японки Рика Кихира и Сатоко Мияхара Мияхара. Согласны?

- Не только японки. Посмотрите, какая хорошая девочка выросла у Казахстана - Элизабет Турсынбаева. Очень сильные американки на подходе. Так что конкуренция в женском фигурном катании только растет, и мне кажется, это идет на пользу нашему виду спорта.

- Вы в свое врем считались королевой прыжков. Кажется, именно вы сделали первой каскада «3 лутц + З риттбергер». Вы в то время хотя бы задумывались о возможности четверных?

- Лично я - нет. Но уже в мое время Саша Коэн и Мики Андо исполнли четверные прыжки. Мне же этого было не нужно. У меня в программах были каскады «3+3» и не было смысла разучивать четверные.

- Вам в свое время удавалось долгое время быть на самом верху. Вы - 7-кратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, у вас медали двух Олимпиад. А сейчас звезды в женском катании мелькают калейдоскопом - сезон и их нет. Это можно как-то изменить?

- А что тут можно сделать? Кто-то в один год был отлично готов, показывал замечательное катание, добивался больших результатов, а в следующем сезоне у них не хватало мотивации удержаться на прежнем уровне. И как это можно изменить? Как можно заставить деражть уровень? Возможно, тут больше вопрос к тренерским составам. Это они решают, на что они больше ориентированы - проходить с фигуристами два-три олимпийских цикла, или добиваться максимальных результатов здесь и сейчас.

- Кажется ISU это не очень нравится. Спонсорам - тоже. Звезды меняют очень часто, нет возможности работать с кем-то долго. Может все-таки стоит повысить возраст, в котором можно принимать участие во взрослом катании?

- Разговоры такие идут довольно давно. Раньше можно было начинать в 14 лет, сейчас - в 15. Но решения пока никакого нет. Есть существующие правила, согласно им и надо соревноваться.

- Ваша дочь серьезно занимается фигурным катанием. Ей в ее 8 лет интересно смотреть чемпионат мира?

- Она вообще увлечена фигурным катанием, ей это очень нравится, и естественно она смотрит, как и что делают звезды. Я же могу ей что-то показать, объяснить где и почему была допущена ошибка. Но я не из тех мам, что будут концентрироваться только на фигурном катании и лепить из дочери звезду. Намного важнее привить ей любовь к фигурному катанию, к физической активности. Так что Варе нравится не только фигурное катание, она любит смотреть и другие виды спорта, и развлекательные программы тоже. Другое дело, что у нас телевизор не в приоритете, ему отдается не так много времени.

- Кажется, у женского катания за последний год появились фанаты, жестче чем футбольные. Их битвы на словах в соцсетях и в комментариях под постами очень «кровавые». Что на ваш взгляд происходит? Откуда это взялось?

- Просто люди в соцсетях не чувствуют ответственности за свои слова и оскорбления. Если бы вход в соцсети был по регистрации с указанием фамилии, имени паспортных данных, то их пользователи бы боялись поливать всех вокруг себя. А идет это все от жесткости и агрессии. И, возможно, от того, что кому-то не удалось реализовать себя, и теперь они пишут в комментариях оскорбления тем, кого видели по телевизору.

- Может это идет на пользу фигурному катанию? Скандалы и такое жесткое противостояние фанатов продвигает его?

- Интерес может быть здоровым, а может быть нездоровым. Я бы не хотела, чтобы к фигурному катанию проявлялся нездоровый интерес. Это у меня после стольких лет в большом спорте образовалась чешуя, которую не пробить никакими словам. Я иногда думаю, что как же мне повезло, что в моей время не было этих соцсетей, а была только обычная пресса, пусть в ней журналисты тоже, руководствуясь своими симпатиями и антипатиями, могли написать неприятные вещи. Но теперь меня не достать никакими оскорблениями. А юным девушкам, которые выступают сейчас, неимоверно сложно. Мы даже представить не можем, как глубоко их способна задеть грубая фраза в их адрес, брошенная каким-нибудь ботом. И что девочки могут накрутить себе в голове после намеренных или даже случайных оскорблений.

- Вы сами сейчас часто выходите на лед? Что-то из своих программ сделать? Какой-то элемент?

- Сейчас столько работы, что времени на это почти не остается. Я выступаю как организатор шоу, как продюсер, но самой на лед выйти удается очень редко. А я по нему скучаю, иногда так хочется что-то этакое исполнить!

- Зато у вас еще увлечение новым видом спорта - скандинавской ходьбой.

- Я бы не стала называть это видом спорта. Это, скорее, вид физической активности, которым может заниматься абсолютно любой человек. У кого-то нет финансовой возможности купить абонемент в фитнес-зал, кому-то не позволяет комплекция активно заниматься спортом. А тут что? Комплект палок стоит тысячу рублей, специальных трасс никаких не надо. Взял - и вперед на прогулку.

- У вас вроде бы теперь есть школа Ирины Слуцкой по скандинавской ходьбе. Чему надо учиться в этом виде спорта?

- Не совсем так. У меня есть школа фигурного катания в Московской области. И еще у нас есть целая система обучения инструкторов по скандинавской ходьбе. А сделать что-то везде можно неправильно. Например, не так подобрать длину палок, ставить их не под тем углом при ходьбе.

- Когда вы впервые так взяли палки в руки, не чувствовали себя немного глуповато?

- То что с палками и без лыж? Ну может быть в самом начале было. Но быстро прошло. Скандинавская ходьба может давать очень приличную нагрузку. А сейчас этот вид активности стал очень популярен у нас в стране. И если три-четыре года назад где-то в регионах на тебя с палками в руках могли смотреть с недоумением, то сейчас во всех городах, где проходит наш фестиваль «Ходи, Россия» вызывает огромный интерес. А в мае в Московской области мы постараемся вписать новое достижение в книгу рекордов Гиннеса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме: Перед выступлениями Софья Самодурова поет рэп и посещает православную школу

Мы собрали семь фактов о юной звезде петербургского фигурного катания, которая будет бороться за медали в Японии (подробности)

Евгения Медведева: "Я просто рада быть в Японии, но это не отменяет факта - я буду бороться"

Фигуристка провела очередную тренировку в японском городе Сайтама перед ЧМ-2019 (подробности)