Биография Касым-Жомара Токаева, исполняющего обязанности президента Казахстана

«Комсомольская правда» публикует краткую биографию Касым-Жомара Токаева - спикера сената (верхней палаты парламента) Казахстана, который после отставки Нурсултана Назарбаева будет исполнять обязанности президента республики.

Токаев родился 17 мая 1953 года в Алмате. А в 1970 году поступил в МГИМО МИД СССР.

В 1994 году он был назначен министром иностранных дел Казахстана. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра республики, а в октябре того же года сам возглавил правительство страны. В январе 2002-го подал в отставку и впоследствии был назначен государственным секретарем - министром иностранных дел. В результате в общей сложности должность главы МИД Казахстана Токаев занимал в течение десяти лет (с 1994 по 1999 год и с 2002 по 2007 год).

В 2007-м же году дипломат был избран председателем сената парламента Республики Казахстан.

Стоит отметить, что Токаев имеет ученую степень доктора политических наук. Является автором девяти книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений.

А на парламентской конференции в Астане, состоявшейся 24 ноября 2014 года, Касым-Жомар Токаев поделился своей точной зрения на политическое устройство Казахстана: «Сильный президент, авторитетный парламент, подотчетное правительство».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Назарбаев, объявляя во вторник, 19 марта, о своей отставке, заявил о доверии сенатору и выразил уверенность в том, что Токаев - это «тот человек, которому можно сегодня доверить управление Казахстаном».

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