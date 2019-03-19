2019-03-19T19:50:03+03:00
Экономика

В России начнут сокращать чиновников

Оставшимся повысят зарплату
Владимир НИКОЛАЕВ
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В 2020 году начнется сокращение численности российских госслужащих.В 2020 году начнется сокращение численности российских госслужащих.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Со следующего года начнется сокращение численности госслужащих. «Число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — еще на 10. За этот же срок под сокращение попадут 10% служащих центрального аппарата» - заявила 19 марта первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии Федерального казначейства. Оставшимся будет повышена зарплата — до конкурентного уровня с другими направлениями деятельности. Суммарный фонд оплаты труда не уменьшится. Процесс будет организован в две очереди — одними из первых сократят численность Минпросвещения, Миннауки, Минвостокразвития (всего 13 ведомств).

Это не первая попытка сократить армию чиновников. Предыдущие были неудачными. Сокращаемым тут же находилось место в другом подразделении.

О том, что бюрократический аппарат можно основательно прополоть, говорил и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в России к 2024 году можно сократить треть чиновников - за счет цифровизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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