В России начнут сокращать чиновников

Со следующего года начнется сокращение численности госслужащих. «Число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — еще на 10. За этот же срок под сокращение попадут 10% служащих центрального аппарата» - заявила 19 марта первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии Федерального казначейства. Оставшимся будет повышена зарплата — до конкурентного уровня с другими направлениями деятельности. Суммарный фонд оплаты труда не уменьшится. Процесс будет организован в две очереди — одними из первых сократят численность Минпросвещения, Миннауки, Минвостокразвития (всего 13 ведомств).

Это не первая попытка сократить армию чиновников. Предыдущие были неудачными. Сокращаемым тут же находилось место в другом подразделении.

О том, что бюрократический аппарат можно основательно прополоть, говорил и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в России к 2024 году можно сократить треть чиновников - за счет цифровизации.