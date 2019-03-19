В Минфине сообщили о масштабных сокращениях чиновников

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-19T13:55:25+03:00

Также в министерстве сообщили, что перед российским правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике

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Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о том, что в следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы.

В 2020 году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на пять процентов. А в 2021-м - еще на десять процентов. За этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата, сообщает "РИА-Новости".

- Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда, - подчеркнула Нестеренко.

Она также отметила, что перед российским правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад стало известно о том, что Минфин разместил ОФЗ на 91 млрд рублей за один день. Такой объем размещения стал рекордным за все время проведения аукционов.

ИСТОЧНИК KP.RU