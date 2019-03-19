Политолог Дмитрий Абзалов: Казахстан меняет структуру власти

- Назарбаев заявил об уходе с поста президента в Совет безопасности. Что это значит?

- В Казахстане меняется структура власти. Совбез усиливает полномочия. С прошлого года. Вопросы безопасности — уходят в СБ от президента. До того это была президентская республика с сильными позициями президента. Под ним кабмин — главу которого Назарбаев недавно сменил. Потом сенат и нижняя палата парламента. В чем особенности? У нас в случае замещения за президентом идет премьер, потом спикер сената. В Казахстане же за президентом идет глава сената. А потом премьер. С этим и связано назначение именно спикера парламента и.о.президента. А Назарбаев сохранил за собой лидерство в правящей партии, у которой большинство в парламенте — а значит, и возможность влиять на формирование правительства. То есть при усилении Совбеза идет одновременно переход к парламентской модели. У президента в такой конфигурации в большей степени — внешнеполитические вопросы, армию перехватить он не сможет, в социально-политические вопросы всерьез не залезет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698126" frameborder="0"></iframe> Президент Казахстана ушёл в отставку.Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Он возглавлял Казахстан почти 30 лет. Это рекорд по нахождению во власти среди постсоветских стран

- Почему Токаев? Есть другие варианты, кто станет преемником?

- Схема преемственности там обсуждалась с 2014-го года. В том числе из-за его возраста. На постсоветском пространстве оставалось два политических долгожителя — в Таджикистане, Белоруссии и в Казахстане. В Казахстане накладывается клановая составляющая. Но Назарбаев дистанцировался от южных кланов. Пытался соблюдать равноудаленность. И сейчас совершая транзит власти он сохраняет реальный контроль. В качестве преемника выбрали человека наиболее мягкого. Токаев давно в политике, пришел в нее из дипломатии, тесно с кланами не связан (сам он из южных), своих активно не продвигает, международные отношения у него неплохие. Считается, он близок Китаю (работал там много лет), при том неплохие отношения с Москвой и Вашингтоном. Он — один из архитекторов так называемой разновекторной политики Казахстана. Но интересы Китая он продвигал особенно активно. Токаева выбрали именно из-за того, что сейчас он с группировками не связан, хотя во времена, когда сильна была старшая дочь Назарбаева Дарига с ее мужем, Токаев входил в так называемую властную четверку. Но в последнее время дистанцировался. По главным резонансным тема сегодня — полностью в фарватере Назрабаева. Это его главных плюсы — равноудаленность, не ангажированность семейственностью, международная известность и авторитет. То, что надо для обеспечения преемственности.

- Ждать скорых президентских выборов и Токаев ли станет там главным кандидатом?

- Важно, чтобы преемственность была осуществлена в период живого Назарбаева. Досрочные выборы будут назначены. Скорее всего, в этом году. Дарига Назарбаева — в бане, она уже вряд ли будет претендовать на высший пост. Карим Масимов недавно назначен на ключевой пост в правительстве - вряд ли он будет претендовать на президентство. Если претендовать и будет — то через одного, через спикера. У Назарбаева много игроков рядом с ним. Он вынужден искать новую конфигурацию. Если с ним не дай бог что-то произойдет, это будет серьезный удар по всей выстроенной им системе.

- Там усилятся позиции Китая, ослабнут позиции России?

- Китай очень заинтересован в Казахстане. Вкладывается в развитие Шелкового пути. Для них это самый короткий маршрут для транзита. Китайцы открыли один из крупнейших портов на Каспии. Выстраивают инфраструктуру. Для Китая Казахстан — это хаб, вход в наш таможенный союз, на наш рынок. КНР закупает в Казахстане сырье.

Американцы там тоже усиливают давление. Казахстану они фактически заморозили золото-валютные резервы и разблокировали только после визита Назарбаева в Вашингтон. Потому борьба за схему преемника идет и с участием внешних игроков. Козырь американцев — зарубежные ресурсы Астаны. Китай давит инвестициями. Дешевыми китайскими деньгами. Наш козырь — рынки сбыта и оборонная составляющая.

МНЕНИЕ

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Дмитрий СТЕШИН

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