70-летний принц Чарльз с возлюбленной появился на пляже

Британский принц Чарльз вместе со своей давней возлюбленной отдохнул на пляже. 70-летний сын королевы Елизаветы II предстал в семейных трусах в цветочек.

Принц Чарльз наслаждается отдыхом на острове Барбадос. Пребывание здесь не из дешевых - миниатюрная Англия, как частенько называют Барбадос, относится к числу наиболее успешных государств.

Сын королевы отправился на местный пляж вместе с женой Камиллой. Наследник британского престола предстал в трусах в цветочек за 200 долларов, в то время как его супруга выбрала для выхода в люди слитный купальник василькового цвета. Чарльз и Камилла выглядели счастливыми.

Они купались в море и принимали солнечные ванны. За Чарльзом и Камиллой наблюдали три офицера королевской охраны.

Судя по фото 70-летний принц следит за фигурой - он в неплохой форме для своих лет. Оно и понятно, ведь отец Уильяма и Гарри серьезно увлекался поло, а теперь регулярно занимается фитнесом.

windsor.royal.family Принц Чарльз загорает и купается на Карибах

В рамках тура по Карибам королевская пара планирует четырехдневный визит на Кубу. Их пригласил президент страны Мигель Диас-Канель. Это будет первая поездка принца Чарльза с супругой Камиллой на остров.

Помимо Кубы принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз намерены посетить островные страны Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Гренаду, а также Каймановы острова.