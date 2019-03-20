2019-03-20T19:22:44+03:00
Наука

"Воронье полнолуние" 20-21 марта 2019: прямая онлайн-трансляция

Во время "Вороньего полнолуния" в ночь с 20 на 21 марта 2019 жители России смогут увидеть самую большую Луну за месяц [видеотрансляция с 20:00 МСК]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Целиком наш естественный спутник появится на небе перед рассветом 21 мартаЦеликом наш естественный спутник появится на небе перед рассветом 21 мартаФото: Александр КУЛИКОВ
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Прямая онлайн-трансляция "Вороньего полнолуния" пройдет на сайте kp.ru 20 марта 2019 года. Именно в этот день, около 22:48 по МСК Луна пройдет ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние до нашей планеты составит 359 380 километров. Россияне смогут наблюдать самую большую Луну в марте.

Целиком наш естественный спутник появится на небе перед рассветом 21 марта. Случится полнолуние, которое астрономы Московского Планетария назвали «вороньим». По их словам, вороны начнут громко каркать, предвещая таким образом конец астрономической зимы.

Воронье полнолуние 20-21 марта 2019: прямая онлайн-трансляция.Перезимовали! Этой ночью полная Луна ярко ознаменует начало астрономической весны. Астрономы назвали грядущее небесное шоу вороньим полнолунием . Говорят, что вороны будут громко каркать, предвещая конец астрономической зимы.

Напомним, астрономическая весна наступит уже в четверг, 21 марта 2019 года - в день весеннего равноденствия.

Начало трансляции удивительного природного явления на нашем сайте - в 20:00 по МСК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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