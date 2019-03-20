Новые правила продажи автотоплива: заливаешь - проверяй!

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на автозаправках. Проект постановления правительства — сейчас на стадии общественного обсуждения.

Ужесточения предполагаются такие - полный запрет продавать на АЗС какое бы то ни было топливо, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса «Евро-5».

Необходимость введения таких мер в Минпромторге объясняют большим количеством фальсифицированного и суррогатного бензина и дизеля — около 9%. "Левое" топливо продается по более привлекательным ценам, вот им и рады заправляться - и граждане, и транспортные компании. Хотя ничего хорошего, конечно же, в этом нет — страдают и экология, и собственно автомобили.

Напомним, что соблюдение экологического стандарта «Евро-5» в России обязательно с 1 июля 2016 года. То есть по идее любое автомобильное топливо более низкого класса у нас просто не должно производиться. И не может официально попадать на заправки — это никак не сертифицированный бензин и дизель. Хотя, по некоторым данным, в «Евро-5» не вписывается порядка 1 млн т бензина и 9 млн т дизеля из того, что продается у нас за год. По сути, предполагаемые ужесточения заключаются в требовании все-таки соблюдать российское законодательство.

Следить за этим, в частности, предлагается самим гражданам. Поправленные правила обязывают продавцов на АЗС по первому требованию клиентов предъявлять паспорт топлива, где указывается изготовитель топлива, поставщик, дата и объем поставки. В принципе, право поинтересоваться этим документом у водителей было и так. Но теперь, видимо, отказать будет меньше шансов. Кроме того, заправщики обязаны будут по требованию граждан прямо тут же, на месте, проверить качество того топлива, которое они заливают в бак. Для этого на всех АЗС должны быть соответствующие стандартам мерники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России самый дешевый в Европе бензин для населения

Эксперты изучили стоимость топлива в 33 европейских странах и Казахстане, который - Азия. Для сравнения брали цены на литр 95 бензина и пересчитывали их в рубли (подробности)