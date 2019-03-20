Путин развернул ипотечные каникулы в прошлое

Утро Владимира Путина в среду началось по времени полуострова Ямал, где стартовало полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения, которое когда-то оказалось не по зубам даже Советскому Союзу. Расположенное в 100 километрах к северу от уже дающего газ Бованенковского, оно считается уникальным, а запасы газа там составляют 2 триллиона кубометров.

- Мы сегодня даём старт очень большому проекту, - приветствовал по телесвязи главу "Газпрома" и сотрудников компании на Ямале Владимир Путин. - Я поздравляю всех с этим знаменательным, безусловно, событием, желаю успехов в предстоящей очень большой работе. По сути это ещё один важный шаг в комплексном освоении полуострова Ямал, в развитии здесь современного, мощного центра газодобычи и переработки.

По команде из Кремля автоколонна по "зимнику" отправилась в 100-километровый марш на Харасавэй. Начало добычи там запланировано на 2023 год.

- Вместе с Бованенково это почти 7 триллионов, это огромные запасы, - оценил масштаб Путин. - Этого хватит, чтобы добывать здесь газ до 2131 года. А если иметь в виду, что общие запасы на полуострове Ямал – свыше 16 триллионов, то, безусловно, это создаёт возможность для работы на многие и многие десятилетия вперёд. Это просто общепланетарные запасы.

После этого президент пришел на заседание с членами правительства, где должны были обсуждать итоги развития Крыма за последние пять лет. Но начал встречу Путин совсем с другого:

- Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, они связаны со сменой политического руководства, - обратился президент к кабмину. - Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена. Но в связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов.

Пожалуй, впервые на заседании правительства звучали аплодисменты в чей-то адрес.

Но и это было еще не все - Путину пришлось попросить правительство в буквальном смысле повернуть время вспять.

- В Послании прозвучала одна из инициатив - введение так называемых ипотечных кредитных каникул для тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, - напомнил он. - По общему правилу, закон обратной силы не имеет, но, к сожалению для нас, мы с вами такой оговорки не сделали. Это отчасти и моя вина, я не сделал такой оговорки, и люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе выданные ранее, ипотечные кредиты. Но, как в народе говорят, слово не воробей, вылетит – не поймаешь.

Теперь под вылетевшее слово приходилось изыскивать материальные ресурсы.

- Будем исходить из того, что это делается в порядке исключения, - подытожил Путин. - Я разговаривал с председателем Центробанка, он тоже поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депутатов исходить из того, что ипотечные налоговые каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее.

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