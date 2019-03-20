Путин предложил распространить "ипотечные каникулы" на уже выданные договоры
Президент России Владимир Путин предложил распространить действие "ипотечных каникул" не только на новые кредитные договоры, но и на те, чтобы уже были заключены. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе совещания главы государства с членами правительства.
По словам Путина, многие россияне изначально расценили его слова об "ипотечных каникулах" так, будто нововведение должно распространяться именно на все кредиты.
"Но как говорят, слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде", - цитирует ТАСС президента.
Сайт kp.ru писал о том, что "ипотечные каникулы" представляют собой льготный период сроком до шести месяцев, в который россиян смогут либо приостановить выплаты по кредиту, либо уменьшить их размер. Воспользоваться таким правом смогут граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, например, потерявшие работу, кормильца или получившие инвалидность.
Путин о снижении ставок по ипотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU