2019-03-20T13:18:04+03:00
Политика

Путин предложил распространить "ипотечные каникулы" на уже выданные договоры

Речь идет о предоставлении возможности приостановки выплат или уменьшения их размера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин предложил распространить "ипотечные каникулы" на уже действующие договорыПутин предложил распространить "ипотечные каникулы" на уже действующие договорыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент России Владимир Путин предложил распространить действие "ипотечных каникул" не только на новые кредитные договоры, но и на те, чтобы уже были заключены. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе совещания главы государства с членами правительства.

По словам Путина, многие россияне изначально расценили его слова об "ипотечных каникулах" так, будто нововведение должно распространяться именно на все кредиты.

"Но как говорят, слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде", - цитирует ТАСС президента.

Сайт kp.ru писал о том, что "ипотечные каникулы" представляют собой льготный период сроком до шести месяцев, в который россиян смогут либо приостановить выплаты по кредиту, либо уменьшить их размер. Воспользоваться таким правом смогут граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, например, потерявшие работу, кормильца или получившие инвалидность.

Путин о снижении ставок по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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