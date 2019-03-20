Финляндию опять назвали самой счастливой страной

Второй год подряд ООН в своем официальном докладе называют Финляндию самой счастливой страной мира. Северный сосед лидирует в этом году с большим отрывом, то есть, статистически счастья за год прибавилось. Финны удивляются, потому что самыми счастливыми себя отнюдь не считают. Но оспаривать эту точку зрения не будут. Это полезно для экономики - туристы так и ломятся поглядеть на это счастье вблизи. На самом деле, ООН и финны по-разному понимают объект исследования. С точки зрения международной организации, счастье - это высокие средние доходы, гражданские свободы, ожидаемая продолжительность жизни, социальная защита, уровень коррупции и преступности, доверие к органам власти и т.д. Конечно, для многих финны - счастливчики. Достойный уровень жизни, небольшой разрыв между бедными и богатыми, высокий уровень доверия друг к другу и государству. Даже в соседних странах Балтии об этом можно только мечтать. Что уж говорить про Африку или Азию, где, перефразируя Толстого, каждая несчастливая нация несчастлива по-своему.

Но с точки зрения финна, счастье - это удовлетворенность жизнью, максимум положительных эмоций и минимум отрицательных. Счастливыми себя они не считают, и удивляются, когда это делают иностранцы, живущие в более мягком климате, чаще видящие солнце, чем низкие тучи, меньше пьющие и не столь склонные к меланхолии. Финны скорее согласятся с тем, что они - самые довольные тем, что у них есть. Тут хорошо растить детей, есть самый длинный оплачиваемый отпуск, а саун больше, чем автомобилей. При этом высокие налоги, дорогая жизнь, невозможность демонстрировать свои эмоции (это считается неприличным), но, с другой стороны, никто особо и не осудит, если человек напьется до чертиков, сидя дома в одних трусах перед телевизором.

Что характерно, с не меньшим скепсисом к изысканиям ООН относятся другие лидеры списка - норвежцы, датчане, исландцы… Это ж какое у людей несчастье, если мы - самые счастливые? - задаются они непростым вопросом...

Хельсинки.

ЦИФРЫ

Топ-10 счастливых

1. Финляндия

2. Норвегия

3. Дания

4. Исландия

5. Швейцария

6. Нидерланды

7. Канада

8. Новая Зеландия

9. Швеция

10. Австралия

Топ-10 несчастных

147. Малави

148. Гаити

149. Либерия

150. Сирия

151. Руанда

152. Йемен

153. Танзания

154. Южный Судан

155. Центрально-Африканская Республика

156. Бурунди

Экс-республики СССР

1. (44) Узбекистан

2. (50) Литва

3. (53) Латвия

4. (59) Россия

5. (60) Казахстан

6. (63) Эстония

7. (67) Молдова

8. (68) Туркменистан

9. (73) Белоруссия

10. (80) Таджикистан

11. (87) Азербайджан

12. (92) Кыргызстан

13. (128) Грузия

14. (129) Армения

15. (138) Украина

В скобках - место в общемировом рейтинге.

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