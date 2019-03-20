Сергей Цеков: Ущерб Крыму от Украины может быть оценен в сотни миллиардов рублей

Сенатор от южной республики прокомментировал «КП» инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о создании рабочей группы по оценке урона, который нанесен полуострову в «период незалежности»

- На самом полуострове разговоры об ущербе начали вести не вчера...

- Оценить, наконец, такой ущерб — это было давнее предложение крымчан. От жителей, от депутатов госсовета. Пора поставить все с головы на ноги. Это ведь Украина аннексировала Крым в 1991-м! Нам по законам СССР высказаться на референдуме о принадлежности полуострова в период распада Союза так и не дали.

- Но что-то же с 1991 по 2014-й годы Киев на полуострове все-таки построил?

- За годы нашего нахождения в составе «независимой Украины» что было построено? Одна украинская гимназия. Дорога от аэродрома Бельбек в Форос — потому что в Бельбек прилетали украинские президенты, а в Форосе они отдыхали. Ветка газопровода Джанкой-Керчь. Пальцев одной руки хватит перечислить (если не считать дворцов на побережье).

- С потерями все иначе?

- Конечно, сколько всего разрушено было — крупные сельхозпредприятия, инфрастуктура пришла в полнейший упадок. Многие дороги не ремонтировались со времен СССР — до 2014-го. Электросети и электростанции не реконструировались, не модернизировались. Детсады, школы и дома культуры ветшали — в сельской местности до половины… Они относились к нам как к чужой территории с населением, настроенным против Киева. Потому только растаскивали земли вдоль моря — до сих пор их перепродают.

- Так кто-то пробовал нанесенный за 23 года ущерб оценить?

- Мне такие оценки неизвестны. Сейчас в Киеве твердят о пятилетней оккупации - а у нас 15 тысяч новых мест в детсадах появилось, мост, аэропорт, трасса «Таврида» и новые ТЭС! Открывают больницы и поликлиники, школы ремонтируются.

А с их стороны что было за это время — перекрытие Северо-Крымского канала, подрыв линий электропередач и прекращение подачи в Крым и воды, и электричества.

- Сейчас создадут рабочую группу во главе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, подключат экономистов, академиков — как думаете, сколько могут насчитать?

- Ущерб может быть оценен в сотни миллиардов рублей. Если подсчитывать в валюте, как полагаю, он составит не менее 10 миллиардов долларов. Это потери, которые Крым понес при Украине.

- Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за месяц механизм подсчетов будет выработан, а в верхней палате данный вопрос уже обсуждался?

- Не исключают, что от Совета Федерации в группу по подсчетам будут делегированы представители, хотя инициатива была озвучена спикером нижней палаты. Но члены Совета Федерации эту идею обсуждали также. Идея собирательная. Она формировалась в последние два года, но прежде ее как будто не особенно слышали. Сейчас придано правильное направление. И будет материальное подтверждение.