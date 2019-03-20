Сергей Цеков: Ущерб Крыму от Украины может быть оценен в сотни миллиардов рублей
Сенатор от южной республики прокомментировал «КП» инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о создании рабочей группы по оценке урона, который нанесен полуострову в «период незалежности»
- На самом полуострове разговоры об ущербе начали вести не вчера...
- Оценить, наконец, такой ущерб — это было давнее предложение крымчан. От жителей, от депутатов госсовета. Пора поставить все с головы на ноги. Это ведь Украина аннексировала Крым в 1991-м! Нам по законам СССР высказаться на референдуме о принадлежности полуострова в период распада Союза так и не дали.
- Но что-то же с 1991 по 2014-й годы Киев на полуострове все-таки построил?
- За годы нашего нахождения в составе «независимой Украины» что было построено? Одна украинская гимназия. Дорога от аэродрома Бельбек в Форос — потому что в Бельбек прилетали украинские президенты, а в Форосе они отдыхали. Ветка газопровода Джанкой-Керчь. Пальцев одной руки хватит перечислить (если не считать дворцов на побережье).
- С потерями все иначе?
- Конечно, сколько всего разрушено было — крупные сельхозпредприятия, инфрастуктура пришла в полнейший упадок. Многие дороги не ремонтировались со времен СССР — до 2014-го. Электросети и электростанции не реконструировались, не модернизировались. Детсады, школы и дома культуры ветшали — в сельской местности до половины… Они относились к нам как к чужой территории с населением, настроенным против Киева. Потому только растаскивали земли вдоль моря — до сих пор их перепродают.
- Так кто-то пробовал нанесенный за 23 года ущерб оценить?
- Мне такие оценки неизвестны. Сейчас в Киеве твердят о пятилетней оккупации - а у нас 15 тысяч новых мест в детсадах появилось, мост, аэропорт, трасса «Таврида» и новые ТЭС! Открывают больницы и поликлиники, школы ремонтируются.
А с их стороны что было за это время — перекрытие Северо-Крымского канала, подрыв линий электропередач и прекращение подачи в Крым и воды, и электричества.
- Сейчас создадут рабочую группу во главе с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, подключат экономистов, академиков — как думаете, сколько могут насчитать?
- Ущерб может быть оценен в сотни миллиардов рублей. Если подсчитывать в валюте, как полагаю, он составит не менее 10 миллиардов долларов. Это потери, которые Крым понес при Украине.
- Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за месяц механизм подсчетов будет выработан, а в верхней палате данный вопрос уже обсуждался?
- Не исключают, что от Совета Федерации в группу по подсчетам будут делегированы представители, хотя инициатива была озвучена спикером нижней палаты. Но члены Совета Федерации эту идею обсуждали также. Идея собирательная. Она формировалась в последние два года, но прежде ее как будто не особенно слышали. Сейчас придано правильное направление. И будет материальное подтверждение.
ИСТОЧНИК KP.RU