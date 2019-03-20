2019-03-20T17:46:37+03:00
Политика

Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей недели

Первый вице-спикер Государственной думы сообщил, что в ближайшие дни он завершит работу по формированию рабочий группы
Елена Гильманова
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Вице-спикер Госдумы Иван МельниковВице-спикер Госдумы Иван МельниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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На следующей недели может состояться первое заседание рабочей группы, которая обсуждает вопрос о взыскании компенсации с Украины за экономические потери, понесенные Крымом за период нахождения в ее составе. Соответствующие заявление сделал руководитель группы, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

«Пока мы договорились, что в течение ближайших дней будет сформирована эта рабочая группа. Я постараюсь до конца недели эту работу провести» - заявил вице-спикер.

По его словам, первое заседание по теме взыскания с Украины компенсаций может быть проведено в начале следующий неделе. «Если мы это сделаем, то, видимо, уже в начале следующей недели первое заседание несмотря на то, что неделя региональная, мы проведем», - сказал Мельников.

Впервые идея взыскания с Киева компенсации за ущерб Крыму была высказана председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время празднования пятилетия вхождения Крыма в состав России. Тогда он отметил и частичную ответственность Европейского союза. Позже в ходе заседания нижней палаты парламента Володин заявил, что Совет Государственной думы обсудит этот вопрос, а потом объявил о решении создать рабочую группу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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