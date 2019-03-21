Поиск обломков «Ил-2» героически погибшего лётчика Николая Евграфова возобновится с финалистом «Битвы экстрасенсов»

На нём в марте 1943 года совершил подвиг лейтенант Николай Евграфов.

Волонтерская группа обратилась за помощью к Александру Кинжинову, когда тот находился в Крыму в декабре прошлого года. Главная задача поисковиков - отыскать двигатель самолета «Ил-2», который в марте 1943 года был сбит в небе над Севастополем. Его летчик – лейтенант Николай Евграфов - совершил подвиг, врезавшись в позиции немецкой артиллерии уже на горящем самолете. Успешный поиск двигателя штурмовика поможет завершить расследование, начатое много лет назад.

Специалисты попросили помощи у финалиста 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Кинжинова указать конкретную точку на карте местности. С помощью карт таро экстрасенс смог определить место, где может находиться двигатель штурмовика.

«Ко мне обратились волонтеры из поисковой бригады, которые попросили помочь с поиском частей советского самолета, сбитого фашистами в Бахчисарайском районе Крыма. На штурмовике, о котором идет речь, был совершен настоящий подвиг, но летчик считается пропавшим без вести. Для меня, как для человека обладающего способностями, помощь людям чрезвычайно важна. А особенно когда речь идет о нашей истории. Я указал точку на карте, где, по моему мнению, находятся части самолета, который разыскивают. Сейчас ведутся подготовительные работы, а поиск непосредственно начнется в мае», - рассказал Александр Кинжинов.

Следует отметить, что за помощью к экстрасенсам-поисковикам часто обращаются волонтерские поисковые организации и правоохранительные органы. Несмотря на то, что сотрудничество со «сверхчувствительными» людьми не афишируется, зачастую именно экстрасенсы дают зацепки, которые помогают прояснить ситуацию или определить местонахождение объекта.