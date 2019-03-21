«Мисс Москву-2018» лишили титула впервые в истории шоу

Ранним утром администрация конкурса на звание самой красивой девушки российской столицы сделала заявление о действующей победительницы шоу. Впервые за историю «Мисс Москва» красавицу лишают титула и короны.

- Алеся Семеренко — победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва-2018» - лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора, - сообщили организаторы шоу в соцсетях. - Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса «Мисс Москва». Согласно правилам конкурса, главный титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» - Ксении Паленовой.

krasarossiiofficial ПАЛЕНОВА КСЕНИЯ Финалистка конкурса "Мисс Москва-2018"

В свое время, в далеком 2002 году сама Оксана Федорова, первая и единственная россиянка, победившая на «Мисс Вселенная» (в то время конкурс принадлежал Дональду Трампу), также была лишена титула из-за отказа выполнять условия договора.

alesiasemerenko Никогда не считала себя феминисткой

Что именно не соблюдала 24-летняя Алеся Семеренко? Судя по заявлению организаторов, девушка не выполняла никакие условия. Какие именно, «КП» постарается узнать позже. Пока ни сама лишенная короны королева, ни дирекция шоу недоступны для комментариев.

alesiasemerenko The best thing in our life is love Согласны?

Напомним, Алеся Семеренко обошла десятки своих соперниц в финале шоу, которое состоялось в конце декабря 2018 года.

Девушка поставила себе цель развеять стереотип, что красавицы не обладают большим интеллектом: «Стереотипные суждения о нас, как о тупых куклах, неспособных ни на что, кроме как ходить на подиумах. Ну ок - вызов принят. Я постараюсь разрушить стереотип. За себя я не переживаю, но хочу отстоять честь красивой половины женского пола», - пишет победительница.

alesiasemerenko Я решила пойти на курсы телеведущих Пчелка Алеся всегда трудится и несет мед.

После выигрыша на конкурсе Алеся заявляла о планах добиться идеальной фигуры, слетать на Мальдивы, раскрутить свой Инстаграм, открыть кофейню, сняться в клипе… Похоже, места для соблюдения обязательств и договоренностей с «Мисс Россия» в графике модели не нашлось.