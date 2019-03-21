2019-03-21T11:11:02+03:00
Звезды

«Мисс Москву-2018» лишили титула впервые в истории шоу

Красавицу Алесю Семеренко наказали так же, как и Оксану Федорову
Юлия МАЗУР
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Алеся Семеренко — победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва-2018»Алеся Семеренко — победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва-2018»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ранним утром администрация конкурса на звание самой красивой девушки российской столицы сделала заявление о действующей победительницы шоу. Впервые за историю «Мисс Москва» красавицу лишают титула и короны.

- Алеся Семеренко — победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва-2018» - лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора, - сообщили организаторы шоу в соцсетях. - Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса «Мисс Москва». Согласно правилам конкурса, главный титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» - Ксении Паленовой.

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ПАЛЕНОВА КСЕНИЯ Финалистка конкурса "Мисс Москва-2018"
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В свое время, в далеком 2002 году сама Оксана Федорова, первая и единственная россиянка, победившая на «Мисс Вселенная» (в то время конкурс принадлежал Дональду Трампу), также была лишена титула из-за отказа выполнять условия договора.

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Никогда не считала себя феминисткой
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Что именно не соблюдала 24-летняя Алеся Семеренко? Судя по заявлению организаторов, девушка не выполняла никакие условия. Какие именно, «КП» постарается узнать позже. Пока ни сама лишенная короны королева, ни дирекция шоу недоступны для комментариев.

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Напомним, Алеся Семеренко обошла десятки своих соперниц в финале шоу, которое состоялось в конце декабря 2018 года.

Девушка поставила себе цель развеять стереотип, что красавицы не обладают большим интеллектом: «Стереотипные суждения о нас, как о тупых куклах, неспособных ни на что, кроме как ходить на подиумах. Ну ок - вызов принят. Я постараюсь разрушить стереотип. За себя я не переживаю, но хочу отстоять честь красивой половины женского пола», - пишет победительница.

alesiasemerenkoalesiasemerenko
Я решила пойти на курсы телеведущих Пчелка Алеся всегда трудится и несет мед.
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После выигрыша на конкурсе Алеся заявляла о планах добиться идеальной фигуры, слетать на Мальдивы, раскрутить свой Инстаграм, открыть кофейню, сняться в клипе… Похоже, места для соблюдения обязательств и договоренностей с «Мисс Россия» в графике модели не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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