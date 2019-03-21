2019-03-21T12:48:55+03:00
Политика

Отставка Юрия Берга: врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

Стало известно, кто сменит Юрия Берга на посту губернатора Оренбуржья в 2019 году
Юлия КУРЛАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Бразды правления регионом примет уроженец Свердловской области Денис Паслер. Фото: Михаил Климентьев/ТАССБразды правления регионом примет уроженец Свердловской области Денис Паслер. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 марта, губернатор Оренбургской области Юрий Берг официально сообщил о том, что направил Президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке. Стало известно, кто сменит Юрия Берга на посту губернатора Оренбургской области в 2019 году.

Регион Берг возглавлял с 2010 года. И не однократно заявлял, что будет участвовать в выборах губернатора, которые состоятся в Оренбуржье восьмого сентября. Однако все сложилось иначе. Стоит отметить, что за последнее время рейтинг Юрия Берга значительно пошатнулся. Его упрекали в неумелом подборе команды (многие региональные министры «прославились» уголовными делами и скандалами различного рода) и развале крупных предприятий области.

Предстоящие выборы оренбуржцы ждали как глоток свежего воздуха, надеясь, на то, что новый губернатор изменит сложившуюся в области обстановку в лучшую сторону.

Некоторое время назад стало известно о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области. Бразды правления регионом примет уроженец Свердловской области Денис Паслер, занимавший ранее должность председателя правления ПАО «Т плюс».

В разное время Паслер был гендиректором ООО «Североуральский завод ЖБИ», возглавлял ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз», ЗАО «ГАЗЭКС», ОАО «Екатеринбурггаз». Был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. В 2011-2017 гг. - председатель правительства Свердловской области. С 2017 года - председатель правления «Т плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД России впервые в истории дипломатических отношений посетит Сан-Марино
Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию
США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35
За географией передвижения всех авто по стране будут следить
Мощный взрыв прогремел на территории химического парка в Китае
ФБР присоединилось к уголовному делу по сертификации Boeing 737 MAX
Синоптики прогнозируют, что лето 2019 года будет теплее обычного
НАТО готовится к размещению большого числа ядерных ракет РФ в Европе
В Совфеде прокомментировали слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита
На Бали мощная волна сбила туристку с утеса
Власти Украины внесли Володина в санкционный список
Сопровождение бомбардировщика США российскими Су-27 попало на видео
Из банковской ячейки в центре Москвы пропали почти 28 млн рублей