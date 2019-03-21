Отставка Юрия Берга: врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер

Сегодня, 21 марта, губернатор Оренбургской области Юрий Берг официально сообщил о том, что направил Президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке. Стало известно, кто сменит Юрия Берга на посту губернатора Оренбургской области в 2019 году.

Регион Берг возглавлял с 2010 года. И не однократно заявлял, что будет участвовать в выборах губернатора, которые состоятся в Оренбуржье восьмого сентября. Однако все сложилось иначе. Стоит отметить, что за последнее время рейтинг Юрия Берга значительно пошатнулся. Его упрекали в неумелом подборе команды (многие региональные министры «прославились» уголовными делами и скандалами различного рода) и развале крупных предприятий области.

Предстоящие выборы оренбуржцы ждали как глоток свежего воздуха, надеясь, на то, что новый губернатор изменит сложившуюся в области обстановку в лучшую сторону.

Некоторое время назад стало известно о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области. Бразды правления регионом примет уроженец Свердловской области Денис Паслер, занимавший ранее должность председателя правления ПАО «Т плюс».

В разное время Паслер был гендиректором ООО «Североуральский завод ЖБИ», возглавлял ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз», ЗАО «ГАЗЭКС», ОАО «Екатеринбурггаз». Был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. В 2011-2017 гг. - председатель правительства Свердловской области. С 2017 года - председатель правления «Т плюс».