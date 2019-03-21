"Мои дети утонули, а вы сгорите!": в Италии беженец поджег автобус со школьниками

«Я совершу бойню, чтобы отомстить за мигрантов» - эти слова повторял уже много лет каждый день 46-летний сенегалец, родившийся во Франции и получивший итальянское гражданство. Его настоящее имя - Оуссейну Си. Сначала он был безработным, потом работал уборщиком, затем устроился водителем. Сегодня утром он сделал попытку воплотить в жизнь свою жуткую идею-фикс.

10:20 утра — водитель захватывает автобус, в котором находится 51 школьник и три школьных преподавателя. Он должен был провезти их всего три километра пути из спортзала в здание школы. Однако, он поехал в сторону аэропорта Линате под Миланом, и проехал уже 30 километров. В дороге он громко ругался, матерился, говорил, что никто не выживет из его заложников и что они все сгорят заживо, что во всем виновато их правительство. Угрозами он потребовал от учительниц, чтобы они проводами связали руки детей - испуганные преподаватели для вида зафиксировали запястья пяти школьников. Оуссейн Си отобрал у детей мобильные телефоны, чтобы они не смогли никуда позвонить. За время пути он дважды останавливался, чтобы облить автобус изнутри и снаружи горючей жидкостью. Во время второй остановки в районе местечка Пантильяте один мальчик смог незаметно позвонить по телефону в службу 112 и сказать, что «наш водитель сошел с ума», а главное, мальчик смог сориентироваться на местности и точно назвать их местоположение. После этого началась полицейская операция и настоящий триллер с преследованиями.

11:40 — полицейские и спасатели смогли блокировать автобус, который перед этим протаранил грузовик с едой на заправке и две патрульные машины. Когда автобус все-таки удалось остановить, два карабинера вышли из машин и подошли к сидению водителя. Сенегалец схватил одного заложника, кричал, чтобы всех убьет, что это месть за смерти мигрантов в море и размахивал зажигалкой. Пока первая пара полицейских отвлекала его внимание, пытаясь с ним заговорить и успокоить, остальные правоохранители подошли к задней части автобуса и разбили дубинкой заднее стекло. И начали выводить школьников. Им удалось зайти внутрь и открыть дверь автобуса, из которого выбежали остальные дети.

При этом вокруг в потоке шли обычные машины, мешая полицейской операции. Когда сенегалец понял, что потерял контроль над ситуацией, он сделал последний отчаянный жест — нажал на газ и автобус снова поехал, но врезался в ближайший «Фиат», стоявший в пробке. Перед тем, как водителя все-таки арестовали, он успел поджечь автобус. И пламя вспыхнуло молниеносно, так как по салону злоумышленник предварительно развесил пропитанные горючей жидкостью простыни, чтобы ускорить возгорание.

14 детей и двое учителей сейчас в больнице, они надышались паров бензина, к счастью, их удалось спасти буквально в последнюю секунду от смерти в огне. Главной же целью сенегальца был аэропорт, он намеревался превратить автобус в горящий снаряд, чтобы нанести как можно больше разрушений и пролить как можно больше крови.

Сейчас журналисты уже раскопали некоторые данные его биографии. Сначала он был безработным, слонялся, как и многие мигранты, без дела по улицам города Крема. После устроился на работу уборщиком и когда получил гражданство Италии, получил и место водителя в транспортной компании Autoguidovie. У него уже было две судимости — за сексуальное насилие над несовершеннолетним и лишение прав на год за вождение в нетрезвом виде. Когда дозвонились до представителей транспортной компании, то услышали, что за 15 лет работы с сенегальцем не возникало никаких проблем, что он был хорошим, спокойным и дисциплинированным водителем, а все необходимые ежегодные медосмотры проходили хорошо. Однако, о его судимостях компании было неизвестно, хотя соответствующую справку он должен был предоставлять работодателю по закону.

- Он всегда успешно проходил все периодические и ежегодные медицинские осмотры. Мы не знаем, как объяснить этот абсурдный жест, - сказал Камилло Ранза, президент компании Autoguidovie с более чем тысячей сотрудников, оборотом в 135 миллионов евро и регулярным обслуживанием от Павии до юго-востока Милана и Брианцы. - Мы опечалены и расстроены. Мы также находимся в совершенном шоке в отношении этого ужасного происшествия. И мы поздравляем полицию с своевременным и очень эффективным вмешательством. За более чем сто лет ничего подобного никогда не случалось, и мы надеемся, что это никогда не повторится снова!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД Италии: «Мы больше не будем принимать беженцев»

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что его страна больше не может держать открытыми границы для беженцев (подробности)