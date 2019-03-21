Мы - первые в мире по объему задаваемых домашних заданий!

Международные эксперты в большом исследовании похвалили российскую школу – мол, здорово развиваются, хорошо учит. А наши родители лишь плечами пожимают: вы серьезно?!

Не так давно Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартира которой находится в Париже, представила доклад «Инновации в образовании: что изменилось за последние 10 лет». Исследователи сравнили, насколько за этот период продвинулись школы в 53 странах. Взяли самые развитые – от Канады до Японии, от Великобритании до Италии (США традиционно в таких проектах не участвует).

И вышло, что Россия оказалась в тройке лидеров! Эксперты делают вывод: с 2006 по 2016 год в нашей системе образования произошло много положительных изменений.

На основании чего сделаны такие выводы?

У наших школьников значительно увеличился доступ к обучающей технике и книгам. На 50% больше учеников начальной школы на уроках естествознания и математики получили доступ к компьютеру или планшету. Учителя больше стали интересоваться новыми методиками преподавания. В результате, на 42% больше школьников занимались у педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации. Удовлетворенность школой растет как у детей, так и у родителей. Короче говоря, результаты международного исследования оказались такими хорошими, что даже вызывают подозрение.

Как составляли рейтинг

Прежде, чем подготовить доклад, в странах ОЭСР провели масштабное исследование. Эксперты изучили как в начальной, средней и старшей школе обучают математике, чтению и естествознанию. Сравнили методы обучения: активная работа в классе, наличие творческих заданий, загруженность домашней работой, практика «зубрежки» и так далее. В результате этого были составлены индексы, которые и вывели российские школы в лидеры. Только вот исследователи Института образования Высшей школы экономики Диана Королева и Татьяна Хавенсон считают, что международные эксперты перемудрили.

Тезис 1. Увеличился доступ к ресурсам для обучения

Доступ к компьютерам есть у 94% школьников и педагогов. Библиотеки есть в каждой российской школе – 100% покрытия, чем другие страны похвастаться не могут.

На самом деле: в индексах ОЭСР не учитывается информация о качестве этой техники и частоте ее обновляемости. В европейских школах есть норматив - каждые 3-5 лет необходимо списывать технику и закупать новые устройства. В России таких правил нет. Поэтому во многих школах годами копится старая техника. Ей уже не пользуются - но в зачет она пошла.

Вывод 2. Все больше родителей вовлечены в школьную жизнь

У России стабильно высокий показатель вовлечения родителей в учебный процесс. Каждый вечер папы и мамы садятся вместе со своим чадом за стол и не столько проверяют, сколько делают уроки вместе с ребенком. Для многих европейских стран это нетипично: домашнее задание – исключительно ответственность ребенка. Мало того – в некоторых странах вообще на дом не задают!

Считали и вовлеченность пап и мам во внеучебную деятельность: организацию праздников, экскурсий, дней профессий. Вот тут мы, оказывается, проигрываем – наши родители не очень то горят устраивать праздники в школе детей.

На самом деле: многие родители и рады бы не просиживать с детьми над домашкой. А что делать? Программа сложная, заданий много. Дети не справляются (сколько уходит на подготовку - см. графику). А во внеурочных мероприятиях папы-мамы тоже участвуют активно. Просто проходят они обычно не так, как за границей. Рассказы родителей перед всем классом о том, каким интересным делом они занимаются, у нас не очень популярны.

Тезис 3. Растет количество практических заданий на уроках

Исследователи считают, что раз много техники, на уроках появляется все больше активностей и интерактива. В школах устанавливают учебные лаборатории, где дети могут проводить эксперименты и исследования. И сетуют, что с ростом практических заданий сокращается возможность самостоятельного планирования.

На самом деле: сейчас министерство просвещения продвигает проект Российская электронная школа. В каждое образовательное учреждение должен быть проведен широкополосный интернет.

Но в то время, когда проводилось исследование (до 2016 года) ситуация была иной. Мало того, для использования любого школьного оборудования в России существуют очень жесткие правила. У ребенка практически не остается возможности для придумывания и реализации своих собственных опытов. Получается, что использование лабораторий возможно только в пределах строгих рамок на конкретных уроках. Значит, страдает развитие инициативы у детей.

В странах ОЭСР показатель внутришкольных активностей ниже, зато отводится больше времени на обсуждение личных идей, задумок. Все чаще знания ребята получают за пределами школьного здания, на выезде.

Тезис 4. Лидеры по объему домашних работ

По объемам заданных на дом работ Россия обгоняет все развитые страны! По статистике 98% учителей математики дают примеры и задачи на дом (честно говоря, странно, что 2 процента не задают).

По мнению экспертов, домашние задания – это устаревшая практика. Она может быть эффективна, только если вокруг выстраивать еще какие-то активности – обсуждения, самостоятельные проверки, работы над ошибками и так далее. Это у нас тоже применяют. Но современные методики – «перевернутый класс», когда дети дома сами разбираются в заданиях, а потом вместе обсуждают что получилось и выводят закономерности - еще не очень популярны.

На самом деле: домашку задают не от хорошей жизни. Программа настолько насыщенна, что редкий педагог в состоянии всю ее пройти на уроке. Вот и подтягивают хвосты. Из инновационного тут разве что то, что многие учителя теперь домашние задания перекладывают на специальные сервисы в интернете. И компьютер сам проверяет их выполнение.

Самое интересное – еще ни одно исследование не доказало, что выполнение каждый вечер по 3-4 часа домашних заданий повышает качество знаний по сравнению с теми ребятами, которым учитель успевает все рассказать на уроке и они там же в школе материал закрепляют.

Тезис 5. Растет профессиональное развитие педагогов

Тут у нас по отчетам все отлично. Существует два типа профессионального развития педагогов – формальное и неформальное. Формальное это посещение курсов повышения квалификации, а неформальное - любые практики взаимообучения и обмена опытом. Так вот, среди российских учителей заметно снижение участия в формальных программах повышения навыков. Зато заметен рост совместных обсуждений подходов к преподаванию, взаимопосещения уроков, общей работе учителей по планированию и подготовке учебных материалов.

На самом деле. Каждый учитель обязан не реже одного раза в три года пройти курсы повышения квалификации. А вот насколько они эффективны? Открытый вопрос.

Вместо вывода

Откуда же у международных экспертов сложилась такая благоприятная картина о нашей школе? Оказалось, основным источником информации стали анкеты, на которые отвечали учителя. Не исключено, что педагоги в зарубежный опросник писали так, как считали «правильно» (как это «правильно» они понимали). Компьютеры? Да у нас их… Повышение квалификации? Да хоть каждый день…

И все же: школьное образование в России, несомненно, развивается. Усилили работу с одаренными детьми, идет цифровизация школы, в классы приходят молодые (и будем надеяться инновационные) учителя. Все, может, не так красиво, как хотелось бы. Но не так плохо, как иногда нам видится изнутри...

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