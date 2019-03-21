Победители школьных олимпиад получат по миллиону

Каждый раз, когда страна награждала победителей очередной Олимпиады, раздавались недоумевающие голоса - почему за прославление своего Отечества в спортивных состязаниях премии платят, а за победы на Олимпиадах научных - нет? И своя логика в этом была.

И в конце декабря Владимир Путин поручил правительству разработать систему награждения "умников и умниц" - победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их тренеров. От поручения до исполнения прошло три месяца, и в этот четверг президент подписал соответствующий указ.

Теперь ежегодно за золотую медаль международной образовательной олимпиады российским школьникам будут выплачивать 1 миллион рублей, за серебряную - 500 тысяч, за бронзовую - 400 тысяч. А их тренерам - столько же сколько и лучшему из подопечных. К концу апреля правительство должно определить, из каких фондов будут выделяться деньги. Правда, на ночные клубы и шампанское потратить премии не удастся. Оговорено, что они могут пойти только на "удовлетворение потребностей в сфере образования, обеспечения отдыха и оздоровления, а также иных нужд, связанных с развитием и самореализацией". Хотя и это довольно широкие рамки.