Самые агрессивные пользователи тусуются на сайтах Двач, Дота2 и "Эха Москвы"

Кто сказал, что в жизни уже нет места подвигу? Напишите фразу «ЦСКА - чемпион!» на форуме фанатов «Спартака» (или наоборот) и попробуйте противостоять той мощи и энергии первобытной ненависти, которую в каменном веке испытывал чужак, вломившийся в пещеру враждебного племени.

Как возбухало быдло...

Просторы Интернета это те еще джунгли, здесь можно встретить смертельно опасных хищников. Изучить ресурсы Сети, где водятся самые злобные и агрессивные исчадия ада, решили специалисты компании Brand Analytics. Они выпустили исследование под названием «Data Mining социума: агрессивность в соцмедиа и новейшие технологии ее выявления». Эксперты анализировали два типа материалов:

1. Частотное распределение слов за декабрь 2018 года (а словом, как мы помним, можно и убить). За месяц пользователи израсходовали этих «боеприпасов» в количестве 32,6 млрд (имеется в виду общее количество слов, употребленных в разных значения).

2. Около 7 миллионов сообщений из социальных медиа, собранных за октябрь 2018 года. Здесь в большинстве случаев можно было определить пол, возраст и адрес интернет-ресурса.

Ученые составили словарь агрессивной лексики - его объем включил в себя более 2 000 единиц (сравните со своим арсеналом - Ред.). Слова разделили на две группы. В первую включили лексику, которая практически всегда встречается в агрессивном контексте (например, «быдло», «возбухать», «похрену»). Ко второй группе отнесли слова, которые встречаются, как в агрессивном контексте, так и в обычной речи (например, «развалюха», «туповато», «гадостный»). Для оценки уровня агрессии «вес» слов этих двух групп учитывались по-разному.

За державу обидно!

Как мало мы все же пользуемся богатством великого и могучего русского языка! Выяснилось, что в словесных дуэлях применяется только 5% от общего объема агрессивной лексики. А ведь негоже наследникам Пушкина и Лермонтова ограничиваться дежурным джентльменским набором типа - «либерасты», «кремляди», «проклятые америкосы» или «жидомасоны»...

Любопытное наблюдение: граждане, конечно, регулярно собачатся между собой в фоновом режиме, но пик агрессивности четко увязывается с крупными общественно-политическими событиями. Когда, что называется, людям «за державу обидно». Например, в декабре 2017 года взрыв грубости в сети пришелся на дни, когда обсуждалось решение МОК о санкциях в отношении нашей олимпийской сборной на Играх-2018. А другой явный пик агрессии по времени связан с решением суда по делу Алексея Улюкаева.

Старушки Шапокляк

Мужчины развязывают военные действия в сети в среднем в два раза чаще женщин. Однако у прекрасного пола есть одна пикантная особенность. В течении жизни мужчины и женщины синхронно испытывают два ярко выраженных пика агрессивности: первый в юности - 14-19 лет, второй в молодости - 25-35 лет. Затем мужчины начинают мудреть, а у прелестных созданий в возрасте 55-65 лет наступает третий всплеск агрессивности. Они входят в период «старухи Шапокляк» и в этот момент попадаться им на язык совсем небезопасно.

Анализ показал, что из 7 миллионов сообщений только 5 процентов связаны с агрессией. Что, кажется, не так уж и много. Учитывая наш склочный характер и удивительную способность все время жить в трудные времена. В 86% случаев выброс гнева связан с реакцией на какие-то события (привет пенсионной реформе!). Еще примерно 14% сообщений представляют собой злобные выпады в адрес конкретных лиц (во всем виноват Чубайс!) или групп людей.

В целом срач в Интернете превратился в явление, достойное особого изучения. Поэтому можно успокоить себя тем, что сыпя проклятиями в постах и комментах вы не просто выпускаете пар, но и двигаете науку вперед.

КСТАТИ

На каких ресурсах обосновались «горячие головы»

1. Развлекательные порталы юношеской возрастной категории (2ch.hk, yaplakal.com, pickabu.ru, fishki.net pikabu.ru и т.д.);

2. Киберспортивные площадкам (prodota.ru, dota2.ru и т.д.)

3. Форумы, где обсуждается политика (echo.msk.ru, politforums.net, bolshoyforum.com и т.д.)

4. Женские сайты (woman.ru, eva.ru и т.д.)

5. Форумы автолюбителей (forums.drom.ru, forum.auto.ru и т.д.)

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