2019-03-21T23:12:28+03:00
Звезды

Алексею Панину грозит тюрьма

Адвокат намерен посадить хулигана за провокационные посты в Инстаграме
Алина ЧЕРНОВА
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Алексей Панин снова угодил в скандалАлексей Панин снова угодил в скандалФото: Личный архив героя публикации
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Скандалист и баламут Алексей Панин снова угодил в нешуточный переплёт.

Актера могут отправить на нары по 282 статье (возбуждение ненависти и вражды - Ред.).

Адвокат Александр Сергеев написал уже заявление на артиста в Следственный комитет, опираясь на последний пост в Инстаграме Панина, где он называет Россию «грязной, уголовной, гомофобной страной».

«Просто пиарится»

- Я не знаю, как реагировать на подобные заявления. Я никого не призывал к вражде. Я не оскорблял государство и правительство. Я не понимаю этого адвоката. Видимо, он решил хайпануть на очередном скандале, - сказал в интервью «КП» Алексей Панин. - Мне жаль, что такие общественные деятели не обращают внимание на мои посты в Инстаграме, где я призываю помочь больным детишкам, страдающим ДЦП. Мне смешно и в тоже самое время грустно читать подобные обвинения. Я постоянно помогаю детям, собираю деньги им на лечение, но все равно пресса молчит об этом. Думаю, СМИ пытаются втянуть меня в очередной скандал.

КСТАТИ

Алексей Панин прокомментировал слова Серебрякова о России

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ИСТОЧНИК KP.RU

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