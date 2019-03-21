Алексею Панину грозит тюрьма

Скандалист и баламут Алексей Панин снова угодил в нешуточный переплёт.

Актера могут отправить на нары по 282 статье (возбуждение ненависти и вражды - Ред.).

Адвокат Александр Сергеев написал уже заявление на артиста в Следственный комитет, опираясь на последний пост в Инстаграме Панина, где он называет Россию «грязной, уголовной, гомофобной страной».

«Просто пиарится»

- Я не знаю, как реагировать на подобные заявления. Я никого не призывал к вражде. Я не оскорблял государство и правительство. Я не понимаю этого адвоката. Видимо, он решил хайпануть на очередном скандале, - сказал в интервью «КП» Алексей Панин. - Мне жаль, что такие общественные деятели не обращают внимание на мои посты в Инстаграме, где я призываю помочь больным детишкам, страдающим ДЦП. Мне смешно и в тоже самое время грустно читать подобные обвинения. Я постоянно помогаю детям, собираю деньги им на лечение, но все равно пресса молчит об этом. Думаю, СМИ пытаются втянуть меня в очередной скандал.

КСТАТИ

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