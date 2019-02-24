Алексей Панин прокомментировал слова Серебрякова о России
Актер Алексей Панин прокомментировал слова артиста Алексея Серебрякова, который ранее обвинил Россию в "развязывании войн".
"Все правильно сказал Алексей Серебряков", - сказал Панин.
Он добавил, что слова Серебрякова понимает "каждый здравомыслящий человек", при этом его мысли "по какому-то стечению обстоятельств" абсолютно совпадают с его точкой зрения, передает ТВЦ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, проживающий в Канаде актер Серебряков ранее заявил, что жители России должны «демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать историю, потому что их со всех сторон обложили враги», а Москва якобы "разжигала конфликты" в различных регионах.
Коллега Серебрякова актер Дмитрий Дюжев, комментируя слова Серебрякова, призвал не воспринимать всерьёз заявления актеров о политике.
«Он же не политик. Он что хочет может говорить! Потому что он актер, он играет самые разные роли. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актерская сущность», — сказал Дюжев.
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Тем временем актер Серебряков снова набросился на Россию из-за границы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU