2019-03-22T03:19:41+03:00
Звезды

Порнозвезда Елена Беркова выходит замуж в шестой раз за миллиардера-сыроеда

О помолвке 34-летняя актриса фильмов для взрослых объявила на собственном дне рождения
Ирина СУХАНОВА
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Со своим пятым мужем, актером фильмов для взрослых Андреем Стояновым, Беркова развелась в декабре 2018 года.Со своим пятым мужем, актером фильмов для взрослых Андреем Стояновым, Беркова развелась в декабре 2018 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова собралась замуж в шестой раз. О помолвке порнозвезда объявила на вечеринке по случаю собственного дня рождения, который она отметила 21 марта в столичном клубе «Руки вверх». Гостей в этот вечер в заведении было немного. Ранее днем весь цвет шоу-бизнеса пришел проститься с певицей Юлией Началовой, и мало у кого было желание после этого отправиться веселиться. Так что своего будущего мужа Беркова представила узкому кругу друзей и немногочисленным представителям прессы.

Очередного избранника порнозвезды – крепкого брюнета с горой мышц - зовут Александр Путинцев, ему 42 года.

- Он миллиардер, филантроп и путешественник. Шесть лет назад переехал жить за границу. Но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась! – рассказала Беркова о своем женихе гостям вечера.

Елена Беркова объявила о помолвке на вечеринке по случаю своего дня рождения. Фото: Станислав МОРОЗ/Teleprogramma.pro

Елена Беркова объявила о помолвке на вечеринке по случаю своего дня рождения. Фото: Станислав МОРОЗ/Teleprogramma.pro

Александр Путинцев на просторах Интернета известен как блогер, пропагандирующий ЗОЖ, веганство и сыроедение. Несколько лет жил в Таиланде, на Пхукете. Размер его финансового состояния Елена, судя по всему, сильно преувеличила – в последние годы Путинцев зарабатывал в Сети проведением психологических тренингов и семинаров. Время от времени Александр публиковал в соцсетях номера своих банковских счетов с призывом поддержать его проекты – но вряд ли на них хранятся миллиарды. Теперь на его странице ВКонтакте гордо красуется статус "Влюблен в Елену Беркову".

К слову, до недавнего времени жених Берковой был женат – семинары по ЗОЖ и женскому счастью он проводил вместе с супругой Юлианной, снимками которой до сих пор пестрят его страницы в соцсетях. Но в в январе 2018 года пара объявила о расставании.

По словам Берковой, с Александром она познакомилась в аэропорту, когда ждала рейс. Потом у них была бурная смс-переписка, которая переросла в роман.

До недавнего времени Александр Путинцев был известен как блогер, пропагандирующий ЗОЖ и сыроедение. Теперь он увлечен Леной и шампанским. Фото: СОЦСЕТИ.

До недавнего времени Александр Путинцев был известен как блогер, пропагандирующий ЗОЖ и сыроедение. Теперь он увлечен Леной и шампанским. Фото: СОЦСЕТИ.

Елена Беркова до недавнего времени тоже была связана узами брака: со своим пятым мужем, актером фильмов для взрослых Андреем Стояновым, она развелась в декабре 2018 года. Коллеги по голубому экрану поженилась в 2017-м году на Кипре и клялись, что они родственные души, и будут вместе вечно. Еще в июне прошлого года эксцентричные супруги стали гвоздем кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи: по утрам Елена топлесс совершала утренние пробежки по набережной, собирая за собой хвост из поклонников жанра «ню» и фотографов. На красных дорожках пара обменивалась страстными поцелуями взасос, при виде которых чинное фестивальное жюри бледнело и краснело.

В июне прошлого года Беркова с пятым мужем стали гвоздем кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи: по утрам Елена топлесс совершала утренние пробежки по набережной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июне прошлого года Беркова с пятым мужем стали гвоздем кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи: по утрам Елена топлесс совершала утренние пробежки по набережной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый раз порнозвезда вышла замуж в 2000 году за молодого человека по имени Альберт. Супруги развелись через три года. Второй муж Берковой, бизнесмен Владимир Химченко, был старше нее на 30 лет. Третий супруг труженицы фильмов для взрослых – стриптизер Иван Бельков – стал отцом ее единственного сына (Жене сейчас 9 лет). Четвертый гражданский муж Елены пропал без вести пять лет назад: Владимир Савро пропал, купаясь в море под Севастополем, его тело так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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