2018-06-13T02:16:08+03:00
Звезды

Голая Беркова вызвала оторопь гостей «Кинотавра»

Порнозвезда дефилировала на пляже без лифчика
Игорь ПОЛЯКОВ
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Супруг Елены с одобрением наблюдал за ее "голыми" прогулкамиСупруг Елены с одобрением наблюдал за ее "голыми" прогулкамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Звезда фильмов для взрослых и бывшая участница телепроекта «Дом-2» приехала на недавний кинофорум со своим мужем актёром Андреем Стояновым. Каждый выход 33-летней актрисы на звёздную дорожку «Кинотавра» был отмечен представителями СМИ. Настолько скандальными были образы Берковой. Актриса выбирала наряды, нарочито подчёркивая, что они надеты на голое тело.

Неудивительно, что и на пляже порнозвезда осталась верна себе.

Беркова в одних трусиках не без удовольствия позировала фестивальным фотографам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беркова в одних трусиках не без удовольствия позировала фестивальным фотографамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости «Кинотавра» наблюдали, как каждое утро Беркова в одних трусиках, с обнаженной грудью дефилировала по вип-пляжу и не без удовольствия позировала в таком виде фестивальным фотографам. Супруг Елены с одобрением наблюдал за этой картиной. Правда, подчеркнул, что жена оставила скандальные съёмки позади, теперь она серьёзная актриса.

Другие гости «Кинотавра», конечно же, на фоне Берковой выглядели скромнее.

Актёр Роман Курцын Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актёр Роман КурцынФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

33-летний актёр Роман Курцын («Я худею», «Крым»), играя мускулами, прогуливался у бассейна. Там же загорал и 30-летний Милош Бикович («Лед», «Отель Элеон»).

Актер Милош Бикович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер Милош БиковичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Городошник» Юрий Стоянов тоже проводил дни у бассейна, но плавал мало. Артист, спрятавшись под козырёк кепки, просматривал сценарии, учил новую роль.

Юрий Стоянов у бассейна просматривал сценарии, учил новую роль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Стоянов у бассейна просматривал сценарии, учил новую рольФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда «Барвихи» Наталья Бардо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда «Барвихи» Наталья БардоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда «Барвихи» Наталья Бардо, несмотря на свои идеальные формы, участвовала в подводной фотосессии в бассейне, надев поверх бикини белую блузку. И только 42-летняя Елена Захарова, в декабре родившая дочь, не изменяла себе. Актриса демонстрировала на пляже идеальную фигуру в бикини.

Елена Захарова показала на пляже идеальную фигуру в бикини. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Захарова показала на пляже идеальную фигуру в бикини.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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