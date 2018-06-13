Голая Беркова вызвала оторопь гостей «Кинотавра»
Звезда фильмов для взрослых и бывшая участница телепроекта «Дом-2» приехала на недавний кинофорум со своим мужем актёром Андреем Стояновым. Каждый выход 33-летней актрисы на звёздную дорожку «Кинотавра» был отмечен представителями СМИ. Настолько скандальными были образы Берковой. Актриса выбирала наряды, нарочито подчёркивая, что они надеты на голое тело.
Неудивительно, что и на пляже порнозвезда осталась верна себе.
Беркова в одних трусиках не без удовольствия позировала фестивальным фотографамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Гости «Кинотавра» наблюдали, как каждое утро Беркова в одних трусиках, с обнаженной грудью дефилировала по вип-пляжу и не без удовольствия позировала в таком виде фестивальным фотографам. Супруг Елены с одобрением наблюдал за этой картиной. Правда, подчеркнул, что жена оставила скандальные съёмки позади, теперь она серьёзная актриса.
Другие гости «Кинотавра», конечно же, на фоне Берковой выглядели скромнее.
Актёр Роман КурцынФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
33-летний актёр Роман Курцын («Я худею», «Крым»), играя мускулами, прогуливался у бассейна. Там же загорал и 30-летний Милош Бикович («Лед», «Отель Элеон»).
Актер Милош БиковичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Городошник» Юрий Стоянов тоже проводил дни у бассейна, но плавал мало. Артист, спрятавшись под козырёк кепки, просматривал сценарии, учил новую роль.
Юрий Стоянов у бассейна просматривал сценарии, учил новую рольФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Звезда «Барвихи» Наталья БардоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Звезда «Барвихи» Наталья Бардо, несмотря на свои идеальные формы, участвовала в подводной фотосессии в бассейне, надев поверх бикини белую блузку. И только 42-летняя Елена Захарова, в декабре родившая дочь, не изменяла себе. Актриса демонстрировала на пляже идеальную фигуру в бикини.
Елена Захарова показала на пляже идеальную фигуру в бикини.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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