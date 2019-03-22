Премия «BraVo»: Лобода поразила декольте до пупка, а Киркоров менял наряды каждый час

Завершившаяся несколько часов назад премия BraVo немного разогнала кровь светским москвичам и гостям столицы, которые еще не успели оправиться от зимней спячки. Музыкальный марафон шёл три дня и смог удовлетворить, пожалуй, всех. Для любителей классики - пожалуйста, балерина Светлана Захарова и пианист Иван Бессонов, для любителей порассматривать западных звёзд - Траволта и Хелен Миррен. Для тех, кто обожает плясать в проходах - Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Последние два исполнителя как раз зажигали в последний день, когда вручались награды за достижения в области популярной музыки.

Филипп Киркоров на красной дорожке премии BraVoФото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп был как всегда красавчик. Мы обратили внимание, что каждое свое появление «на люди» в тот вечер поп-король обставлял со свойственным ему размахом.

Киркоров менял наряды каждый часФото: Михаил ФРОЛОВ

На красной дорожке - в моднейшей шляпе, куртке с блестками и чёрных тяжелых ботинках, под ручку с Еленой Север. Во время своего выступления - в костюме, рубашке и ботинках, при этом все усыпано стразами. Во время получения награды в номинации «Певец года» - в голубом пиджаке с трогательной бабочкой.

Лучшей песней года стала SuperStar певицы LobodaФото: Михаил ФРОЛОВ

Надо сказать, из всех артисток, которые в тот вечер поднимались на сцену, ему подстать была лишь Светлана Лобода. «Суперзвезда» появилась, как всегда эффектно - в серебряном крошечном платье, но с таким гостеприимным декольте, что, казалось, плоть ее наконец вырвется из тесного наряда и явит себя на радость гостям церемонии. Но нет - современные технологии позволяют удерживать бюст в узде даже в таких сложных случаях. Особо стоит отметить сапоги певицы, которые больше напоминали чулки. В городе в таких, конечно, не походишь (особенно в такую погоду), а вот на сцене - в самый раз. Но только если у тебя тонкие прямые ноги, иначе будет слишком монументально.

Рэпер и продюсер ТимбалэндФото: Михаил ФРОЛОВ

К слову о ногах. Особо стоит отметить мужество Димы Билана, который сейчас проходит лечение серьезнейшей травмы ноги. Артист приехал в Кремль на костылях, и честно отработал свое выступление, хотя явно ему было тяжеловато. Но Билан и ко так все придумали, что мало кто мог заметить, что артист находится в сложном положении. В номере на песню «Молния» Дима по понятным причинам сидел на стуле, но это было так круто обыграно, что если не знаешь, то и не догадаешься, что что-то не так.

Певица Zivert признана "Открытием года"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крис де БургФото: Михаил ФРОЛОВ