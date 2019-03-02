2019-03-02T22:16:02+03:00
Звезды

Билан показал, как восстанавливается после операции

Артист проходит реабилитацию в столичной клинике [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Билан постепенно начинает приходить в себя, но пока не встаёт с инвалидного креслаБилан постепенно начинает приходить в себя, но пока не встаёт с инвалидного креслаФото: Личный архив героя публикации
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Уже неделю 37-летний Дима Билан лежит в московской клинике. В минувший понедельник артиста прооперировали, вставили в ногу специальную пластину. По словам Билана, он поскользнулся и сломал ногу в двух местах. Врачи диагностировали певцу два закрытых перелома. Сейчас Билан потихоньку начинает приходить в себя, но пока не встаёт с инвалидного кресла. Артист каждый день выкладывает в своём Инстаграме видеодневник, где показывает, как восстанавливается после операции.

- Хочу курицу с чесноком!-поделился с поклонниками артист. По словам Билана, у него отличный аппетит и он уже даже успел немного поправиться, вкушая больничную еду.

bilanofficialbilanofficial
Артист ыедет видеодневник, где показывает, как восстанавливается после операции
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Каждый день у Димы процедуры: массаж, рентген, ЛФК.

Как рассказывает артист, вернуться к полноценной концертной деятельности он сможет только осенью. А пока в апреле поедет в небольшой гастрольный тур по маленьким городам, где будет выступать, сидя на инвалидной коляске. Плюс ко всему певца будет сопровождать в поездке медик, чтобы Билан продолжил под его контролем реабилитацию.

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В понедельник 37-летнему Диме Билану была сделана экстренная операция в одной из столичных клиник. Артисту пришлось лечь на больничную койку после того, как он поскользнулся и сломал ногу в двух местах. (подробности)

«Пытаюсь отключиться от боли»: Билан поделился своими чувствами после операции

Перед недавним концертом в Санкт-Петербурге Дима Билан поскользнулся и сломал ногу. Премьеру шоу «Планета Билан» отменять не стал, отыграл шоу на обезболивающих и костылях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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