Билан показал, как восстанавливается после операции

Уже неделю 37-летний Дима Билан лежит в московской клинике. В минувший понедельник артиста прооперировали, вставили в ногу специальную пластину. По словам Билана, он поскользнулся и сломал ногу в двух местах. Врачи диагностировали певцу два закрытых перелома. Сейчас Билан потихоньку начинает приходить в себя, но пока не встаёт с инвалидного кресла. Артист каждый день выкладывает в своём Инстаграме видеодневник, где показывает, как восстанавливается после операции.

- Хочу курицу с чесноком!-поделился с поклонниками артист. По словам Билана, у него отличный аппетит и он уже даже успел немного поправиться, вкушая больничную еду.

bilanofficial Артист ыедет видеодневник, где показывает, как восстанавливается после операции

Каждый день у Димы процедуры: массаж, рентген, ЛФК.

Как рассказывает артист, вернуться к полноценной концертной деятельности он сможет только осенью. А пока в апреле поедет в небольшой гастрольный тур по маленьким городам, где будет выступать, сидя на инвалидной коляске. Плюс ко всему певца будет сопровождать в поездке медик, чтобы Билан продолжил под его контролем реабилитацию.

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