Украинский министр призывает соотечественников «вернуть Кубань и Москву»

СЕГОДНЯ 03:34 2018-10-13T03:35:15+03:00

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Силой и оружием вернуть себе Кубань и Москву предложил украинцам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Свой план по решению проблем трудовых мигрантов и предпринимателей он озвучил в интервью каналу «Громадьске ТВ».

Чиновник рассказал, что пассажирские перевозки с Россией сократились более чем в шесть раз, и полная отмена железнодорожного сообщения с РФ – очень логичный шаг. На вопрос, что же делать тем украинцам, которые все же ездят в Россию регулярно, Омелян предложил вместо этого «одевать форму, брать автомат, идти воевать».

«Потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать дальше», - заявил министр государства, претендующего на вступление в Евросоюз.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его мнению, между РФ и Украиной нужно создать «санитарную границу». Он заявил, не понимает, чем могут заниматься украинцы «в отсталой, феодальной стране». По словам украинского министра, если гражданам Украины надо заработать, «то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты». Однако он не озвучил, что в Евросоюзе пока не спешат приглашать украинцев на работу.