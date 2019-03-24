2019-03-24T08:05:21+03:00
Спорт

Фигуристка Александра Трусова выиграла турнир в России, набрав на 16 баллов больше, чем Загитова на ЧМ 2019

Молодая фигуристка одержала победу на Спартакиаде учащихся России [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова в следующем сезоне сможет выступать на взрослых турнирах.Александра Трусова в следующем сезоне сможет выступать на взрослых турнирах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Слишком юная еще для выступлений среди взрослых фигуристов Александра Трусова показала невероятный результат на российском турнире. На Спартакиаде учащихся России в Саранске Трусова, двукратная чемпионка мира среди юниоров, одержала победу с результатом 254,33 балла.

Во время турнира в Мордовии Трусова чисто и без ошибок выполнила четверной лутц и тулуп. И сумма молодой фигуристки - просто невероятна, это больше на 16 баллов, чем у Загитовой на победном чемпионате мира 2019. И на 15,9 балла больше, чем мировой рекорд среди взрослых, который принадлежит тоже Алине Загитовой - 238,43 балла. В частности, за произвольную программу она получила 176,90 балла. Это - тоже больше мирового рекорда Загитовой, который равен 158,50 балла. Оценка за технику в частности составила 104,58 балла.

Ставшая второй еще одна воспитанница Этери Тутбердзе Анна Щербакова набрала на Спартакиаде 221,81 балла. Отметим, что Александра Трусова и Анна Щербакова в этом сезоне были в тройке призеров взрослого чемпионата России. Однако они обе смогут принимать участие в соревнованиях среди взрослых только со следующего сезона. На взрослые турниры сезона 2018/2019 их не брали из-за возрастных ограничений.

Александра Трусова. Чемпионат мира среди юниоров 2019. Произвольная программа .

ИСТОЧНИК KP.RU

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