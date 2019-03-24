Бросать курить россияне начинают после 50 лет

К числу заядлых курильщиков можно отнести более четверти россиян (22,5%) — к такому выводу пришли специалисты Росстата, изучившие факторы, влияющие на здоровье россиян. При этом 5,4% опрошенных заявили, что не могут жить без табака.

В ходе исследования, в котором было опрошено 15 тысяч домохозяйств, выяснилось, как меняется число курильщиков по мере их взросления. Так, в возрасте от 15 до 19 лет ежедневно курят 6,9% россиян, к 22-24 годам дымят уже 22,8%, в возрасте от 40 до 50 лет с вредной привычкой живет же треть — 32,5%. А после 50, видимо, наступает перелом и осознание пагубности занятия — число курильщиков снижается до 25,1%, а после 60 — уже до 12,2%. В среднем же 72,5% опрошенных заявили, что не курят никогда.

Здесь же респондентов просили назвать причины (можно было назвать несколько), по которым они пристрастились к курению. 74,8% назвали это «просто привычкой», 15,4% курят из удовольствия, а 34,1% - для успокоения. 5,4% дымят из-за курящего окружения, 3,4% таким образом заглушают аппетит, 7,4% так убивают время и лишь 3,3% сказали, что это помогает им в работе. Отмечается также, что среди безработных и перебивающихся случайными заработками тех, кто не представляет своей жизни без табака, почти вдвое больше...

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