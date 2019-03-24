Эксперты назвали самую популярную у москвичей породу собак

На днях опубликованы данные исследования гавкающего населения Москвы. Сотрудники сервиса по выгулу собак «Собака-гуляка» проанализировали свою базу (более 3 тысяч животных) и выяснили, что самая популярная у жителей столицы (читай: самая многочисленная) порода собак - лабрадор. Также в пятерку входят джек-рассел-терьеры, вельш-корги, французские бульдоги и бигли. (См. «Конкретно»).

- В наше время популярность тех или иных пород зависит от информационного фона - телевидения и рекламы в интернете, - комментирует итоги «переписи» известный кинолог, ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. - Лабрадоры, французские бульдоги и бигли постоянно мелькают в рекламе, маркетологи любят использовать их фото для красивых картинок. Так и формируется спрос. Бум на джек-рассел-терьеров начался после фильма «Маска» - в котором у главного героя был такой пес - и эта мода держится до сих пор. Вельш-корги - любимая собака английской королевы, у нее во дворце уже четырнадцатое поколение питомцев этой породы. Про королевских корги постоянно снимают сюжеты и документалки.

По словам экспертов, мода на те или иные породы меняется каждые 10-12 лет. Например, еще несколько лет назад в топе были хаски, лайки и прочие «северные» мохнатые породы. А до этого были жутко популярны «бойцы».

Мода на те или иные породы собак меняется каждые 10-12 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вспомните 90-е, время малиновых пиджаков, - продолжает Карапетьянц. - Тогда большинство людей заводили собак в первую очередь для защиты дома. На тот момент по Москве в ТОП-5 входили питбули, американские стаффы, бультерьеры, доберманы, алабаи. Прошло время. Ситуация в стране успокоилась. Теперь популярны более легкие и дружелюбные собаки. Однако мода модой, а людям, которые задумываются завести питомца, не стоит забывать, что помимо внешнего вида у каждой породы свой особый характер и свои особенности. С собакой обязательно нужно заниматься!

КОНКРЕТНО

75% московских домашних собак - породистые,

25% - метисы и дворняги.

Самые популярные псы столицы:

8% - лабрадоры,

7% - джек-рассел-терьеры,

Пес породы Джек-Рассел-терьер.Фото: Иван ВИСЛОВ

6% - вельш-корги,

Корги на выставке.Фото: Михаил ФРОЛОВ

6% - французские бульдоги,

Французский бульдог.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5% - бигли.

Собака породы бигль.Фото: Иван ВИСЛОВ

Самые редкие породы: пражский крысарик, петербургская орхидея и киргизская борзая.

60% питомцев - мужского пола.

Самые популярные клички: Джек, Арчи, Боня.

42% столичных питомцев - собаки пород среднего размера,

33% - маленького размера,

25% - большого и очень большого.

79% собак москвичи кормят исключительно сухим кормом.

68% питомцев, как отмечают хозяева, дома не безобразничают,

16% грызут все подряд - мебель, обувь и провода,

11% - только обувь,

3% - только мебель,

2% - предпочитают провода.