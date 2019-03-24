У берегов Норвегии продолжается эвакуация пассажиров с потерявшего ход парома

Спасатели за несколько часов эвакуировали 139 пассажиров с борта потерявшего ход лайнера Viking Sky. Об этом сообщили в спасательном центре Южной Норвегии.

Операция затянется на всю ночь, ведь на борту судна находятся 1300 человек.

На борту круизного лайнера Viking Sky.Спасатели уже эвакуировали 115 человек из 1,3 тысячи, находящихся на корабле

Как писал ранее сайт kp.ru, круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, расположенный на юго-западе скандинавского государства, потерял ход у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него возникли проблемы с двигателем.

В эвакуации задействованы пять вертолетовФото: REUTERS

После сообщения капитана о том, что судно терпит бедствие, к месту были направлены спасательные катера и вертолеты. Однако эвакуация по воде на шлюпках и лодках оказалась невозможна из-за непогоды. Ветер и волны не позволяют другим судам подойти к Viking Sky достаточно близко.

Пассажиров парома будут вывозить с судна всю ночьФото: СОЦСЕТИ

В центре спасения сообщили, что десять человек из эвакуированных граждан получили травмы. Наиболее серьезными ранеными являются женщина в возрасте 90 лет и мужчина в возрасте 70 лет. Их состояние вызывает опасение у медиков.

Спасатели готовятся принимать пассажиров с круизного лайнераФото: REUTERS

Пассажиров вывозят пятью вертолетами. И хоть с каждым часом все больше людей оказываются на твердой земле, большинство пассажиров все еще остаются на борту, где им придется ждать спасения всю ночь, передает сайт телеканала NRK.

Среди эвакуированных есть пострадавшиеФото: REUTERS

Минздрав направил к месту, куда доставляют эвакуированных, дополнительные кареты скорой помощи.

У судна Viking Sky возникли проблемы с двигателемФото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, в составе экипажа судна Viking Sky оказались трое россиян.

"По данным Объединённого центра координации (ОЦК) поисково-спасательных операций Южной Норвегии, ведётся эвакуация (росграждан среди пассажиров не имеется, 3 члена экипажа - россияне)", - говорится на странице димиссии в Facebook.

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Круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, расположенный на юго-западе скандинавского государства, потерял ход у западного побережья страны. Как выяснилось, судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него возникли проблемы с двигателем (подробности).

В составе экипажа застрявшего у берегов Норвегии парома оказались россияне

Трое россиян входят в состав экипажа судна Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Об этом сообщило посольство России в Норвегии (подробности).