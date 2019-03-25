В России идет охота на элитных проституток

Хорошо организованная индустрия по поставке инстаграм-моделек и актрис без единой роли состоятельным мужчинам породила целую серию громких расследований и позорных разоблачений. Большинство продажных красоток в ужасе убегали от камер, но некоторых не смутили доказательства и они пытаются обелить репутацию. Как устроен мир любви за большие деньги и зачем эскортницам честное имя – разбирался наш корреспондент.

Большой резонанс вызвала передача на канале РЕН ТВ «Правила съема. Купи меня, если можешь». Журналисты рассказали о хорошо организованном международном бизнесе по торговле молодыми упругими телами за бешеные деньги. В качестве товара – раскрученные инстаграм-красавицы, бывшие участницы реалити-шоу, светские львицы и даже лауреатки всевозможных конкурсов красоты. Ценят они себя так дорого, что, как иронично писал в одном из романов писатель Эдуард Тополь– это уже почти любовь.

Напрямую себя не предлагают, это, как правило, делается через посредника, который берет себе от 30 процентов. Просто так с улицы не позвонишь, нужна рекомендация, звонящий проходит несколько степеней проверки. Но бывает, что на специальных сайтах напротив девушки стоит цена «за сотрудничество» - в чем оно состоит, обсуждается с глазу на глаз или в специальных секретных чатах вотсапа.

В программе «Правила съема» рассказали про Telegram-канал «Рынок шкур», который специализируется на разоблачении внешне благопристойных «моделей», которые мелькают на телеэкране и светятся на статусных мероприятиях. Зачем авторам «Рынка...» это нужно, они пояснили каналу «360».

По их словам, за красивыми фотографиями в Инстаграме чаще всего скрывается грязь, наркомания, алкоголизм, побои и, как правило – печальный финал, далекий от сценария фильма «Красотка».

Эскортнице платят не только за тело, но и за атмосферу.

Журналисты РЕН ТВ, в частности, заманили в свою ловушку раскрученную модель, лауреатку семи различных конкурсов красоты – Алису Котельникову.

Только за возможность обсудить условия свидания ее представитель затребовал двести долларов. Сошлись на том, что всю сумму – полторы тысячи «зеленых» - Алиса получит при встрече. В результате перед скрытой камерой она была готова раздеться и приступить к процессу, но журналист в этот момент представился. Котельникова, которая ранее в интервью утверждала, что ее подписчики «просто так» присылают ей деньги, в панике бежала из номера.

Легенда эскорта

Впрочем, «полтораха» - это просто демпинг. Сейчас внимание публики приковано к судьбе модели Ольги Синтюревой, которая прославилась тем, что обвиняется ни много, ни мало, в краже 22 миллионов рублей и 35 тысяч долларов из квартиры одного московского бизнесмена. Уже скоро суд, и девушка вместе с адвокатами к нему готовится: не была, не брала, в предосудительных делах не участвовала – такова позиция модели.

Тем не мене, камеры запечатлели, как девушка зашла в апартаменты в центре Москвы вместе с чеченцем Ибрагимом Дудаевым. После того, как пропажа денег обнаружилась, на обоих завели уголовное дело.

Вообще СМИ неоднократно писали о Сентюревой, как о легенде эскорта. Правда, все сходятся во мнении, что сейчас ее дела обстоят плачевно.

Информацию про Олю давал и «Рынок шкур». Последний раз в августе. Цитировать дословно грубый текст нет никакой возможности. Общий смысл — Синтюрева, мол, была когда-то элитной эскортницей, но теперь ее прелести расцениваются «как массмаркет из Зары». Можно ли верить каналу? Основатель и модератор «Рынка...», которая в программе РЕН ТВ представилась, как Яна, утверждает, что вся информация тщательно проверяется у знакомых объекта расследований.

С другой стороны — что нам Telegram-каналы, когда про Ольгу пишет и гораздо более массовая пресса. К например «Московский комсомолец» опубликовал статью, в которой анонимная участница тайных выездов на острова дала журналистам шокирующе откровенное интервью.

Ольга Синтюрева с мамой.

«Московский Монитор» сообщает:

«Девушка по имени Ольга Синтюрева— модель из Москвы — увезла оттуда 200 тыс. долларов, - цитирует девушку «Московский комсомолец», - Она единственная из всех могла передвигаться на автомобиле по городу без сопровождения. Ездила на «Гелендвагене» или «Бентли». В 2017 году на Новый год Ольга собрала всех девушек — и на внедорожнике они катались всю ночь по Дубаю. Говорят, Ольга Синтюрева параллельно проводила время еще и с каким-то русским бизнесменом. Умудрялась из ОАЭ летать в Париж — скрашивать его досуг. Однажды улетела куда-то втихую, а все подумали, что она заболела, лежит с температурой в номере. А она… оказывается, тусила в это время с мужчинами в Москве».

Не менее шокирующий материал про Сентюреву опубликовала известный блогер Лена Миро.

«Девочки-эскортницы не берутся из ниоткуда, у всех есть мамы, которые их вырастили. Не надо тут удивлённо поднимать брови - если дочь проститутка, нужно смотреть на мать» - утверждает Миро. В привычной для себя резкой форме она заявила, что, якобы, мама Ольги в курсе того, чем занимается ее дочь и даже курирует этот «индивидуальный бизнес». Для чего знакомит дочь с потенциальными клиентами.

Как сообщает «Московский Монитор», «Больше всего возмутила и шокировала переписка Ольги Синтюревой с мамой. Как оказалась, последняя не просто была в курсе, откуда у ее дочери дорогие автомобили и шикарные шубы, но и активно пользовалась ее трудовыми доходами. Так, как писала «Русская планета», Екатерина Синтюрева (мать Ольги) со вкусом путешествовала и появлялась на публике в часах за 130 тысяч долларов. И при этом не переставала быть заботливой мамой: «Ты работаешь сегодня?» - интересуется мать. - «Да» - «Знакомые?» - «Да, не подстава» - «Будь аккуратнее». В другой день: «Он от Фархада. Пока не знаю». - «Сможешь уехать?» - Нет. Все нормально, остаюсь». - «Оль, не забудь завезти деньги. Тебя ждут». - «Еще не рассчитались со мной. Должны вечером. Сразу за всех».

Можно, конечно, спорить, возражать — мало ли, мол, о чем там беседуют мать и дочь? Но дело в том, что в Интернет выложены десятки, скринов переписки Ольги с клиентами и посредниками. «В рабочей переписке с менеджерами видно, как Ольга цинично торгуется. «Меньше 7 к черным не полечу, - пишет девушка. <...> Просто с одним я уже познакомилась тогда. И пожалела. <...> Я приехала к человеку однажды, и он отымел меня так, что чуть зашивать не пришлось. Я не набиваю себе цену, не переоцениваю… Поэтому говорят 5 — для этих людей... Это не понятно для меня... Это не деньги. Нет, ну, значит, нет)». Там же менеджер интересуется, может ли он предложить ее за «хороший бюджет молодому симпатичному парню в Баку». «У него огромная резиденция со слугами на берегу моря» - заманивает посредник. Эта переписка облетела десятки СМИ. Надо отдать должное, что эскорт-агентства где-то не зря едят свой хлеб. Например, они следят за здоровьем предлагаемых девушек. «У тебя есть справка обо всех анализах?» - спрашивает Ольгу менеджер в опубликованной переписке. - «Все сдала. Анализы жду. Когда они будут в электронном виде, я им покажу. Я уже видела. Как и следовало ожидать, 100 % процентов здорова», - пишет «Московский Монитор».

В других опубликованных переписках, кроме прочего, есть скрины авиабилетов Ольги в разные города на очень короткий срок, скрин ее паспорта, эффектные фотографии и обнаженные видео «для ознакомления» и прочее. «Московский Монитор» сообщает, что «В Малагу Синтюрева прилетает ночью 22.45 в субботу, а уже в 11.25 в понедельник возвращается. В Женеву улетает в 17.00, а обратный билет уже на следующее утро в 9.00. В Тбилиси и подавно - прилетает в 3.15 утра, а улетает обратно в Москву в 9.15 утра — через шесть часов, включая дорогу от и до аэропорта. Вряд ли среди ночи приглашают на деловые встречи… Или, например, полет на частном бизнес-джете из Внуково в компании из 12 девушек и трех бизнесменов с Кавказа на Ибицу в августе 2016. В ведомости регистрации пассажиров также фамилия Синтюревой».

На этом фоне поневоле веришь информации, которая публикуется на компромат-сайтах. Якобы, география клиентов — от Алма-Аты до Ниццы, от Тбилиси до Барселоны, от Риги до Тель-Авива. Называются и имена ее менеджеров — Роман (он же Дмитрий), который устраивал свидания в России и Казахстане,а также Регина — по странам Северного Кавказа. Просит за Сентюреву, якобы, $10 тысяч, из которых $3 тысячи берет себе – это тоже присутствует в переписке.

Не виноватая я, он сам пришел!

Однако, как оказалось, публичные разоблачения с довольно вескими доказательствами не испугали Ольгу Синтюреву. В первый же рабочий день после новогодних каникул в Савеловский районный суд поступил иск. Девушка посчитала, что ее чести и репутации был нанесен ущерб и винит в этом некую Евгению Сквазникову. Сама Ольга прокомментировать иск и суть своих претензий отказалась, бросив в трубку, что это все домыслы. Нам удалось пообщаться с ответчицей Евгенией, которая, впрочем, была не намного многословнее своей противницы: «Может сколько угодно судиться со мной, у меня все доказательства есть и на суде я их предъявлю. Если желает быть признанной …. (неприличное слово) в судебном порядке – ее право». На вопрос, почему она все это делает, Евгения сказала, что имеет личные причины и завершила разговор.

Разумеется, суд во всем разберется, но сложно поверить, что все эти сотни скринов переписки, аудио и видеозаписи, авиабилеты и брони гостиниц – подделка. Для этого нужно не только гореть жаждой мести, но и иметь хорошие технические возможности и специальные навыки, более свойственные сотрудникам спецслужб.

Неожиданный поворот

Так зачем девушкам, торгующим своим телом за большие деньги, нужно честное имя? Ответ прост – скандальные разоблачения здорово сокращают клиентскую базу и гонорары. Одно дело, ты знакомишься, пусть и за вознаграждение, с красивой и светской девушкой и проводишь с ней время. Каждый мужчина все равно в душе надеется, что произвел впечатление не только кошельком, но и хотя бы умом и обаянием. Совсем другое, когда ты точно знаешь, что от плечевой с трассы компаньонку отличает лишь стоимость парфюма и нижнего белья. Эскортнице платят не только за тело, но и за атмосферу, обычной проститутке – за спектр услуг.

Но причина, почему Ольга Синтюрева столь яростно и принципиально требует от Роскомнадзора заблокировать все сайты, где выложена информация о ее прошлом, может быть совсем в другом. Это может быть не только желание восстановить репутацию, но и преследовать вполне практические цели. В профессиональном сообществе адвокатов имеется интересное предположение, зачем Ольга Синтюрева пошла в суд требовать восстановления честного имени. Дело в том, расследование ее уголовного дела завершено и совсем скоро девушке придется предстать перед судом по обвинению в грабеже. На кону – не много, не мало – ближайшие 10 лет ее жизни и то, где и как она их проведет. В защитники себе Ольга взяла известного и крайне дорогостоящего адвоката– Александра Гофштейна. В портфеле клиентов которого знаменитые воры в законе Япончик, Шакро Молодой и проворовавшаяся чиновница Минобороны Евгения Васильева.

Весь нюанс в том, что в уголовном процессе суд учитывает характеристику обвиняемого, в том числе, при назначении срока наказания. Предполагается, что тактика защиты обвиняемой будет строиться на том, что Синтюрева – несчастная студентка и жертва обстоятельств. С таким багажом не получится выступить в роли «бедной овечки» на суде, где в качестве обвиняемой будет уже сама Ольга. Вероятно адвокату и его подзащитной кровь из носу нужно решение суда о признании сведений о неблаговидном прошлом Синтюревой недостоверными. Удастся ли таким образом повернуть дело станет известно очень скоро – иск Синтюревой о клевете будет рассмотрен 27 марта. Решение по делу будет своеобразной лакмусовой бумажкой.

В этом случае сыграть на контрасте «красавицы и чудовища» станет делом техники: главным «злом» станет на соучастник Ольги Ибрагим Дудаев, который именитого адвоката себе позволить не может и, в отличие от Ольги, находится в СИЗО. А опороченная, но гордая и не склонившаяся перед трудностями Ольга выйдет на свободу или получит лишь условный срок.

Закономерный финал

Сейчас Синтюрева под подпиской о невыезде. Меж тем Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество молодой женщины. Под арест попал автомобиль «Мерседес Бенц». Эта машина ценой в 5 млн. 820 тыс. руб. появилась у Ольги в 2017 году, до этого она в течение года поменяла еще два автомобиля такой же стоимости – БМВ и еще один Мерседес. Наложен арест и на квартиру модели на улице Полины Осипенко, стоимостью более 13 млн. рублей. Подследственная попыталась было увести недвижимость из под удара, совершив фиктивную сделку купли-продажи с соседом, но была разоблачена. В случае, если суд признает ее виновной, Ольга Синтюрева не только отправится в колонию, но и будет вынуждена возместить всю украденную у бизнесмена сумму: она-то и будет покрыта за счет арестованного имущества. Получается, что все, что было нажито непосильным трудом за эти годы, будет спущено с молотка.

К сожалению, история Ольги не уникальна. Полтора года колонии-поселения получила профессиональная содержанка Кира Майер за драку с полицией. Девушку с репутацией эскортницы Анну Лисовскую, звезду скандальных ток-шоу, «закрыли» за совращение несовершеннолетних. Сладкая жизнь имеет свою цену.

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