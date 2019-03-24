2019-03-24T22:50:22+03:00
Происшествия

В Подмосковье тренера по карате подозревают в растлении 11-летней ученицы

40-летнего мужчину задержали в воскресенье в Одинцово
Семен ЕЛЕНИН
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Следователи проверяют причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений в отношении малолетнихСледователи проверяют причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений в отношении малолетнихФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Подмосковье очередной педагог стал фигурантом уголовного дела по статье «насильственные действия сексуального характера». 40-летнего мужчину задержали в воскресенье, 24 марта, в Одинцово.

- Мужчина в течение нескольких лет преподавал карате в одной из городских спортивных секций, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию написали родители одной из его подопечных. У тренера она занималась не первый год. Но о странном поведении педагога школьница решилась признаться только теперь. По ее словам, взрослый мужчина начал ей оказывать внимание с января 2017 года. Тогда девочке было всего 11 лет.

- Ребенок рассказывает, что под видом показа различных упражнений тренер хватал ее за грудь и интимные места, - говорит источник. - Со временем такие случаи учащались. Мужчина также терся об ученицу…

В феврале нынешнего года девочка уже наотрез отказывалась посещать секцию. Когда родители попытались выяснить причину, она обо всем рассказала.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи проверяют его причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Если в итоге вина педагога-каратиста будет доказана, ему грозит реальный срок от 12 до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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