Канадская сигуранца против содомитов, новое время на глобусе и блага для элиты

Президенту США Дональду Трампу очень понравился его бразильский коллега. Приняв его в Вашингтоне и поняв, что Жаир Болсонару почти такой же четкий и дерзкий, как сам Трамп, американский президент решил держать его близ сердца, а в залог любви и дружбы предложил Бразилии вступить в НАТО.

Идея понятна. Видя, как украинские и грузинские политики истекают страстной истомой при одной мысли о НАТО, Трамп по индукции рассудил, что членство в НАТО всякому державцу приятно и почетно - оттого и предложил Болсонару высокую честь.

Все бы хорошо, одна беда: согласно уставу НАТО есть пакт североатлантический, и его члены суть страны, расположенные к северу от тропика Рака, тогда как Бразилия расположена к югу от него, а большая часть республики - даже к югу от экватора. Признать ее североатлантической страной затруднительно.

Но для нынешней американской политики характерна особая решительность - «Весь мир меняется, несется все вперед, а я нарушить клятву не посмею?" - и ничто не мешает установить, что берега Бразилии отныне омывает Северная Атлантика. Тем более что в силовых ведомствах такое встречается сплошь да рядом.

Бронекавалерийские дивизии в составе сухопутных войск США - это отнюдь не кирасиры с кавалергардами, а просто мотострелковые дивизии, в которых коня днем с огнем не найдешь. То же и в Канаде. Королевская канадская конная полиция - это не то, что патрулирует верхами в местах массового скопления, и к патриархальному

«Из-за леса выезжает

Конная милиция,

Становитесь, девки,

раком,

Будет репетиция»

отношения давно не имеет. По своим функциям это скорее сигуранца или дефензива, причем уже с середины XX века. Конные милиционеры боролись с коммунистами, а также (в 50-е гг.) даже и с гомосексуалистами - тогда считалось, что Кремль завлекает содомитов в свои сети.

При таком видоизменении функций отчего же и Бразилию не подвинуть по глобусу.

В России тоже появились люди, желающие властвовать, правда, не над широтой и долготой, а над самим солнцем. В 2014 г. проблемы сезонного перевода стрелок, казалось, были сняты, решено было круглый год оставлять время неизменным - но это только казалось.

Политик, предприниматель и единоросс, депутат Думы от Челябинска А. В. Барышев предложил вновь возродить обычай «Время сдвинули на час, ералаш на глобусе». (О том, что думают по этому поводу наши чиаттели, - на > стр. 10.) Возможно, так повлияло на него весеннее солнцестояние. Однако товарищи по партии не поддержали его и сообщили, что свою инициативу он ни с кем не согласовывал. Так что златое солнце пока будет неизменно идти предписанным путем.

Надо заметить, что предприниматель Барышев сильно рисковал. Со времен Иисуса Навина, временно остановившего движение солнца, инициативы такого рода зарезервированы лишь за самой высочайшей властью. Только отечественный елбасы, т. е. верховный вождь (или его местоблюститель) вправе управлять движением светил. Так было, так, очевидно, будет и впредь, тогда как рядовой депутат Думы - уж конечно, не елбасы. Более того, депутат Барышев своей дерзостью проявил явное неуважение к обществу, государству, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за что заслуживает примерного наказания.

Чувство ранга вообще очень важно в государственном строительстве, что показало думское обсуждение законопроекта, предписывающего покупать чиновникам казенные экипажи стоимостью не более 2 млн. руб. Романтик, чекист, коммунист (то есть теперь единоросс) новокузнецкий депутат А. А. Максимов решительно призвал коллег не идти на поводу у тех, кто испытывает «традиционную, исконную, лютую ненависть к состоявшимся, неординарным, образованным и успешным людям, которые заслуживают материальных благ». Тогда как «Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага». Горячая речь Максимова зажгла собрание, и законопроект был отклонен.

Действительно, традиция предписывает четко ранжировать экипажи в зависимости от знатности владельца. Человек не сильно знатный запрягал в карету пару лошадей (что примерно соответствует авто за 2 млн руб.), кто познатнее, уже ездил четвериком, а совсем уж состоявшиеся, неординарные и успешные люди пользовались запряжкой из шести, восьми и даже двенадцати лошадей. Люди же подлого звания довольствовались одной саврасой лошадкой, а все больше передвигались на своих двоих. Были, конечно и оригиналы вроде полководца Суворова, о котором, подчеркивая его чудачества, Державин писал: «Кто перед ратью будет, пылая, ездить на кляче, есть сухари», - но погоды они не делали.

Кроме обычаев старины, депутат Максимов, похоже, вдохновлялся и перестроечной риторикой, когда гражданам объясняли, что нет хуже недуга, чем «болезнь красных глаз» - так по-китайски называется зависть к успешным людям. А в 1992 г. М. Б.

Ходорковский и его мюрид Л. Б. Невзлин издали книгу «Человек с рублем», где отстаивали право успешного человека на любой экипаж, какой ему нравится, и даже сообщали, что в странах капитала для особо состоявшихся и неординарных людей делают лимузины с ванной внутри - чтобы в пути лучше работалось. Какой автомобиль с лоханью имели в виду владельцы «МЕНАТЕПА», так и осталось неясным, возможно, это была лишь мечта, да и опять же, что станет с водой в лохани при экстренном торможении, - а затем они пали жертвой исконной лютой ненависти, и тут стало не до купания.

Но будем справедливы и к Ходорковскому с Невзлиным. Отстаивая свое право на чудесный автомобиль, они все-таки предполагали, что он будет приобретаться состоявшимися людьми за свой, а не за казенный счет. Современные депутаты идут дальше.

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