"Теряем 12 солнечных дней": Зачем в России хотят опять вернуть перевод стрелок

«Комсомолка» пристально следит за темой уже пятый год. И вот какие аргументы выдвигают сторонники реформы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698036" frameborder="0"></iframe> В Госдуме предлагают опять переводить стрелки.В Государственную думу внесли проект о возвращении сезонного перевода времени

Статистику «подогнали» под нужный результат

- В 2014 году Госдума перевела страну на постоянное зимнее время на основании недостоверных сведений, - утверждает калининградский активист Дмитрий Пасека. - Ученые говорили о целесообразности введения летнего времени, но депутаты размахивая этими же исследованиями заявляли, что летнее время несет вред здоровью. Шла прямая манипуляция цифрами и подгонка данных под нужный результат. Например, звучала страшная цифра о «росте суицидов на 66%». Мы стали выяснять и оказалось, что в реальности речь идет о случайном увеличении с 3 до 5 случаев в отдельно взятый год в одном из городов. В другом случае доказывалось, что летнее время «виновато» в увеличении количества вызовов карет «скорой помощи». В чем суть этого фокуса? Следите за руками: известно, что по понедельникам число вызовов увеличивается на 10-15 процентов. Чтобы подогнать цифры в одном случае брали временной промежуток без учета понедельника (например, со вторника по пятницу), а в другом - где надо было нагнать жути про летнее время - понедельник учитывался. В итоге таких нехитрых манипуляций получался рост жалоб на здоровье.

Зимнее и летнее время.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Прогулки в парках денег не приносят

Аркадий Тишков, доктор наук и заместитель директора Института географии РАН с 2008 года был руководителем рабочей группы по реформе времени в России.

- Я безусловно поддерживаю эту инициативу, но хотелось, чтобы ребята не изобретали велосипед, а воспользовались наработками нашей группы, - рассказывал Аркадий Александрович в интервью «КП». - После того, как в 2011 году наша работа закончилась принятием закона «Об исчислении времени» и страна стала жить по летнему времени, начался мониторинг ситуации по 14 ведомствам. И позитивные результаты были показаны на десятках тысяч станиц ведомственных отчетов: МВД говорило о снижении числа ДТП в вечерние часы и сокращении преступности. На предприятиях стало меньше случаев травматизма, медики отчитывались о уменьшении количества десинхронозов (это нарушение биоритмов) - в 75 регионах таких случаев вообще не было указано. Но незадолго до Олимпиады в Сочи рекламодатели устроили настоящую охоту на людей. С таким массированным давлением я не сталкивался никогда. Депутаты, которые недавно голосовали за летнее время вдруг неожиданно начали менять позицию на 180 градусов. Каждая фракция стала выдвигать свой законопроект по переходу в зимнее время. Я, как руководитель рабочей группы, на всех этих 6 законопроектах написал отрицательное заключение.

Но все в итоге вывернули наизнанку. Говорили мне: «Вы что - с ума сошли, - посмотрите, вот свежие данные из Новосибирска о росте инфарктов и инсультов из-за перевода стрелок!» Я объясняю: помилуйте, уже три года в стране никто не переводит часы, мы живем в летнем времени. А они - ничего не хотим знать! И меня просто выгоняли из зала обсуждения, не давали слова.

Единственным лоббистом перехода на зимнее время были телевизионные рекламодатели. Им не нужны люди отдыхающие в парках, на спортплощадках или гуляющие по городу. Надо было «выключить» солнце на улице, чтобы загнать людей к телевизорам.

Выгоды при разных системах отсчета времени на примере Москвы.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Теряем 12 солнечных дней!

Астроном Олег Угольников, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, предоставил интересные выкладки на примере Москвы.

- У разных групп людей свои аргументы, - говорит ученый. - Но можно выделить четыре основных. Во-первых, используемая шкала времени должна дать нам больше солнечного света в тот момент, когда люди бодрствуют. Возьмем в качестве активного времени промежуток с 7 утра до 23 ночи. Переход на летнее время даст нам прибавку в 192 часа светлого времени за год (см. таблицу). Это очень много - почти 12 дней солнечного света, которые мы сегодня теряем. Примерно такой же выигрыш дает и сезонный перевод.

Второй важный критерий при выборе системы времени это светлое время для вечернего досуга и спорта. Здесь летнее время дает огромную выгоду, увеличивая время релакса на улице на треть - плюс 108 часов! Третий фактор удобство подъема, людям легче просыпаться, когда за окном солнце. При летнем времени вставать затемно придется на 53 дня дольше. А освещенность дорог в часы пик (это четвертый фактор) практически одинакова при летнем и зимнем времени.

С точки зрения математической логики самый удобный вариант для России это сезонный перевод стрелок. Он позволяет «убить» всех зайцев. Но если верить, что перевод стрелок дважды в год причиняет людям большие неудобства, то остаются две системы отчета. При этом похоже, мы из всех вариантов выбрали самый нерациональный - кроме более комфортного подъема утром зимнее время больше ничего не дает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Андрей Барышев, предложивший вернуть "сезонное время": От перевода стрелок эффект будет на десятки миллиардов рублей

Депутат Госдумы от Челябинской области предложил вернуть страну к переходу на летнее и зимнее время (подробности)

В ТЕМУ

Перевод часов в Европе и России

Время в России довольно долго было непостоянным. «Комсомолка» решила разобраться, почему и зачем было нужно делать перевод часов на летнее и зимнее время (подробности)

В Госдуме предлагают вернуть летнее время: кому это выгодно и как влияет на здоровье

Депутат Госдумы Андрей Барышев предложил вернуть переход на летнее и зимнее время. Причём сделал это неожиданно для родной фракции - “Единой России”. То ли ошибке, то ли по неопытности Барышев не согласовал свои действия с начальством. (подробности)

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Эксперт о предложении вернуть "перевод стрелок": Ну хватит нам уже мотать и болтать время

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения России Галина Холмогорова прокомментировала для «Комсомолки» инициативу депутата Госдумы Андрея Барышева вернуть переход на зимнее-летнее время в России (подробности)