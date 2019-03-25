Турция хочет принимать россиян не только без виз, но даже без загранпаспортов

Слетать в Турцию, возможно, скоро станет так же просто, как в Сочи. Турки хотят дать российским туристам возможность приезжать к ним в страну без загранпаспорта, по нашему внутреннему российскому документу.

И это уже не просто идея. В Анталье 28 марта должны состояться переговоры на эту тему министров иностранных дел России и Турции, Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

- Мы начали переговоры о возможности въезда без загранпаспортов. 28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Анталью для переговоров о деталях, 8 апреля мы продолжим их в Москве, - цитирует "Интерфакс" Мевлюта Чавушоглу.

Понятно, что даже если министры обо всем договорятся, решение вряд ли будет принято моментально. Не стоит рассчитывать, что уже на майские праздники в Анталью, Бодрум и Стамбул можно будет слетать без загранпаспорта. И все же - давайте посмотрим более подробно.

Удобно ли это туристам?

Без сомнения! Загранпаспорт есть далеко не у всех россиян - по разным данным, лишь 25 - 30% потенциальных туристов обзавелись этим документом. Госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта на 10 лет - 5 тысяч рублей, и ждать его нужно месяц. Н

Так что, если в Турцию можно будет слетать по обычному российскому паспорту, желающих провести отпуск в Анталье и Кемере явно прибавится. На что, собственно, турецкие власти и рассчитывают. Безвизовая Турция - явный лидер среди всех зарубежных курортов на российском рынке, в 2018 году там отдохнули почти 6 миллионов наших соотечественников. Столько же, сколько в Крыму.

Реально ли?

В принципе, да. Сейчас российские путешественники могут ездить по внутреннему паспорту в Беларусь, Казахстан и Армению. Турцию с этими государствами сравнивать, конечно, сложно. Все-таки Россия и Беларусь объединены в Союзное государство, Казахстан вместе с ними входит в Евразийский таможенный союз. И все они - в составе СНГ. То есть официальные международные отношения намного теснее, чем у России с Турцией.

Что ж, зато у турков есть другой аргмент, экономический - для них очень важны российские туристы и деньги, которые мы оставляем во время отпуска.

С другой стороны, обычно подобные решения принимаются на взаимной основе: если отменяют визы, то обе страны для граждан друг друга. Готова ли Россия принимать турецких гостей в по их внутренним паспортам? Впрочем, и взаимность - вовсе не обязательное условие. Многие страны отменили для россиян визы в одностороннем порядке. Так что и тут все реально.

Как это будет работать?

Поскольку даже принципиального решения пока не принято, о нюансах говорить рано. Но на примере других стран можно сделать предположения.

Возможно, въезд по внутренним паспортам будет возможен только через определенные аэропорты - скорее всего, курортные: Анталью, Аланью, Даламан, Измир. Там поставят соответствующее оборудование, обучат турецких пограничников разбираться в наших внутренних документах. В Армению, скажем, с внутренним российским паспортом можно прилететь лишь в Ереван или Гюмри, если прибываете через любой другой погранпункт - нужен заграничный паспорт.

Скорее всего, для таких поездок будет ограничен срок пребывания - скажем, 2 недели. Кстати, гостить без визы в Турции сейчас можно 60 дней.

Есть вероятность, что для начала въезд без загранпаспорта разрешат только клиентам туроператоров по специальным спискам (по аналогии с безвизовыми списками для поездок в Китай) или пассажирам круизных лайнеров. Идеи круизов по Черному морю между российскими и турецкими портами обсуждается давно. И визовых послаблений именно для круизеров во всем мире множество. Например, на лайнере можно посетить Лондон без британской визы, а иностранцы приходят морем в Санкт-Петербург, не оформляя визы российской.

Но, напомню, это все предположения. Конкретика появится после встречи в Анталье 28 марта.