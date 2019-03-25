Источник стройности и долголетия

Знаменитый врач Гиппократ, заложивший основы медицины, дожил до 100 лет. Ему принадлежит знаменитое изречение: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь».

С помощью правильно подобранного рациона еды возможно продлить свою жизнь на несколько десятилетий. Не секрет, что на свете существуют уголки, где люди живут дольше, чем среднюю продолжительность жизни, и встретить там 90-летнего или 100-летнего человека более чем возможно. Долгожители живут в средиземноморских странах - Италии, Испании, Греции, на юге Франции, часто можно встретить долгожителей в Японии или на Кавказе. Их диета это скорее образ жизни, они питаются в основном свежими овощами (помидоры, перец, цуккини, баклажан, цветная капуста, брокколи), зеленью, рыбой, добавляют в пищу оливковое масло, редко едят мясо жирных сортов, в основном это мясо птицы, почти не употребляют сладости, сладкие напитки, хлебобулочные изделия, пьют травяные и зеленые чаи. Исследования, проведённые английскими учёными, показали, что такое питание снижает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и ожирения. Cъедая 400 грамм свежих овощей, можно значительно снизить уровень холестерина и предотвратить запоры, поскольку овощи содержат волокна, являющиеся натуральным источником клетчатки.

Конечно жителям средней полосы России далеко до изобилия средиземноморских стран и купить свежие овощи хорошего качества не всегда представляется возможным. Нехватка овощей и зелени, а точнее клетчатки содержащейся в них, сказывается на нашем организме частыми запорами, что влечет за собой аллергические высыпания на коже, ухудшение самочувствия, апатию, ожирение. Нерегулярный стул приводит к тому, что шлаки и токсины скапливаются в организме и попросту отравляют его. В этом случае необходимо включить в свой рацион дополнительную порцию растительной клетчатки. Хорошим источником клетчатки являются отруби, однако далеко не каждый организм хорошо их переносит, часто они вызывают метеоризм и соответственно дискомфорт. Рекордсменом по содержанию клетчатки можно назвать семена подорожника Псиллиум. В любой аптеке можно найти препарат Фитомуцил, который содержит эти семена и мякоть сливы домашней. Один пакетик Фитомуцила включает в себя дневную норму клетчатки для организма и не только избавит вас от запора и мягко очистит ваш кишечник, но и поможет легко и безболезненно сбросить лишние килограммы. Растворив пакетик Фитомуцила с водой, соком или жидким йогуртом, вы избавитесь от сильного чувства голода и улучшите пищеварение. Растворимые и нерастворимые волокна клетчатки содержащиеся в препарате избавят вас от лишнего холестерина, вредных транс-жиров содержащихся в фаст-фуде. Клетчатка Фитомуцила мягко и предсказуемо очищая кишечник, еще и помогает росту полезной микрофлоры, тем самым укрепляя иммунную систему. Так что если вы хотите оздоровить свой кишечник, улучшить самочувствие, вернуть свежесть коже и избавиться от накопленных за зиму килограммов, то Фитомуцил станет вашим хорошим помощником в этом. Он абсолютно безопасен и содержит только натуральные компоненты без сахара и вредных добавок. Его рекомендуют беременным и кормящим женщинам, детям с 3 лет и пожилым людям для налаживания регулярной работы кишечника. Фитомуцил отлично сочетается с фруктовыми коктейлями и смузи, с кисломолочными продуктами. Для легкости, бодрости начните день с такого коктейля, он оздоровит ваш кишечник, а как известно именно от этого органа зависит наше здоровье и долголетие.

Реклама