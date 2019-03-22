Гендиректор «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку

СЕГОДНЯ 00:48 2019-03-22T01:01:20+03:00

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В четверг, 21 марта, стало известно об отставке генерального директора Романа Панова. О его увольнении сообщила журналистам замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

«Поступила директива правительства. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», - приводит слова замминистра ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе вокруг «Росгеологии» разгорелся громкий скандал из-за появившегося в Интернете видео, на котором теперь уже бывший заместитель гендиректора холдинга Руслан Горринг, сидя в кресле, отчитывает молодую сотрудницу, заставляет ее на камеру рассказать о своей работе под его руководством, как он ей повысил зарплату за доносы на коллег. Кроме того, не стесняясь в выражениях, рассказывает об интимных отношениях с подчиненными.

Тогда Горринг был уволен, Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

В начале марта Руслан Горринг был задержан в московском аэропорту «Внуково» и допрошен по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что Горринг – это Руслан Ганижев, задержанный в 2011 году за взятку. Чиновник сменил фамилию вскоре после того, как скрылся от правосудия и был объявлен в розыск.

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Ранее экс-замглавы «Росгеологии» был допрошен по делу о мошенничестве в особо крупном размере (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

ИСТОЧНИК KP.RU