Как замглавы Росгеологии Горринг к успеху шел: от подмосковного связиста до алмазного бизнеса в ЮАР и миллиардных контрактов на Байкале

Скандальное видео, на котором первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг обсуждает интимные отношения с подчиненными сотрудницами, оказалось только верхушкой айсберга. Как уже сообщала «КП», ранее Горринг сменил паспорт, а до этого его звали Руслан Магомедович Ганижев и он был фигурантом громкого уголовного дела о вымогательстве взяток в Подмосковье.

«Комсомолка» проследила жизненный путь Горринга-Ганижева, чтобы понять, как авантюрист невысокого полета стал топ-менеджером госкорпорации и навел там почти феодальные порядки.

1995. СУВОРОВСКОЕ БРАТСТВО.

Биографию ныне 40-летнего Руслана Ганижева можно отследить с тех пор, когда ему было 17 лет. Тогда, в 1995 году он закончил Московское Суворовское училище. По сей день этот факт вызывает особую гордость в ингушско-еврейской семье Ганижевых. По крайней мере, отец нашего героя Магомед Ганижев (ныне он предпочитает называться Михаилом Гориным - по второй линии своей родословной) в разговоре с «Комсомолкой» неоднократно подчеркивал, что его сын, прежде всего, «суворовец» - и потому, дескать, воровать не умеет, а может лишь верно служить интересам Родины.

Но самую важную роль в дальнейшей судьбе Суворовское училище, пожалуй, сыграло тем, что именно здесь он познакомился со своим самым доверенным другом Романом Пановым (сейчас генеральный директор Росгеологии).

- Мой сын с Пановым в Суворовском были вместе, в университете вместе. И в Росгеологию вместе пришли, - разоткровенничался Магомед Ганижев.

2001. РАДИОЦЕНТР №1.

Университет, о котором упомянул Ганижев-старший (в прошлом высокопоставленный прокурор в Краснодарском крае), - это Военный университет Министерства обороны. Причем учились Роман Панов и Руслан Ганижев на военных переводчиков. Их же однокурсником был еще один нынешний первый замглавы Росгеологии Сергей Сучков.

После окончания университета дорожки друзей ненадолго разошлись. Если Панов ушел в бизнес, то Ганижев на доброе десятилетие задержался в рядах вооруженных сил. С 2001 года он служил в престижной и исторической воинской части, в гарнизоне подмосковных Ватутинок, где располагается Приемный радиоцентр №1 Генштаба Минобороны - именно здесь, например, 9 мая 1945 года был принят текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Скандальное видео оказалось только верхушкой айсбергаФото: скриншот видео

Воинское звание Ганижева неизвестно, но на интернет-форумах Ватутинок есть упоминания о нем, как о замполите части. На военной службе молодой Руслан тоже смог обзавестись полезными и влиятельными знакомствами. И главным из них стала встреча с председателем районного собрания депутатов Ленинского района Подмосковья Александром Газейкиным - по некоторым сведениям когда-то он был главным инженером воинской части в Ватутинках и с тех пор сохранил хорошие отношения с ее руководством. По еще одной народной версии (впрочем, не исключающей первую), протекцию Руслану перед влиятельным депутатом составил Ганижев-старший по своим прокурорским связям.

О Газейкине в журнале «Русский репортер» как-то приводились такие свидетельства местного жителя:

«Станица Кущевская отдыхает по сравнению с Ленинским районом. Только там были русские бандиты, а у нас дагестанские. Там крышей был Цапок, а у нас Газейкин».

Руслан Ганижев, кстати, на такие слова мог бы обоснованно обидеться - как можно спутать дагестанцев с ингушами?!

2009. ЧЕЛОВЕК ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ

Примерно к 2009-му году Руслан Ганижев окончательно стал представителем Александра Газейкина «по особым поручениям» - знакомые с ним люди называли будущего замглавы Росгеологии то водителем, то совсем обидно - «шестеркой» районного босса.

Руслан Ганижев сам периодически вступал в перепалки с местными жителями на интернет-форумах, где затрагивались острые для районного руководства темы. Такие как возможное строительство мусоросжигающего завода. Интернет-архивы сохранили эти сообщения в неповторимой манере Руслана Магомедовича. Например, такие:

«Вот вы болтуны... чего вы часами сидите на сайтах?! Я возьму немного наглости и отвечу, как думаю, я: да потому что в жизни у вас сил пробиваться в реалии нет. Удел слабых - завидовать сильным»

«И ещё: ребят на любое действие есть противоядие (противодействие). Одна просьба: Не говорите о людях которых не знаете и тем более когда это неправда!».

От истории Горринга должны было взбеситься все феминистическое общества, да и все нормальные люди

2011. АРЕСТ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

В 2011 году Руслана Ганижева задержали при получении крупной взятки в 5 миллионов рублей от представителя местной компании «Эко-Транс Видное» - в районе у этой фирмы была практически монополия на вывоз мусора. Одновременно был задержан и Александр Газейкин, которому, по версии следствия, предназначались эти деньги.

Мне удалось найти одного из потерпевших по этому уголовному делу и одного из адвокатов, которые согласились вспомнить подробности того дела. Но при условии, если их имена не будут раскрыты - люди до сих пор боятся некоторых покровителей Ганижева, которые, по их словам, остались при власти и деньгах.

- Ганижев лично занимался сбором дани для Газейкина с подконтрольных предприятий. Приезжал, забирал бабки, если надо - угрожал. Все переговоры в кабинетах вел он сам. Но частенько вместе с ним приезжали его друзья из числа кавказцев и военных, просто постоять. Аппетиты районного руководства росли, если сперва они требовали с одного предприятия по 1,5 миллиона рублей в месяц, то в конце дошло уже до 5 миллионов рублей. Сколько всего было таких обложенных данью компаний неизвестно, но точно не одна только мусорная компания, - рассказывает источник. По его словам, при разговорах Ганижев иногда демонстрировал табельное огнестрельное оружие или нож, мог посоветовать осторожнее ходить на улицах, чтобы уворачиваться от кирпичей, падающих с крыш.

После громкого задержания Ганижева (в сети раньше было видео, где оперативники ФСБ кладут его лицом в стол, сейчас оно удалено со всех ресурсов) его по-тихому выпустили под подписку о невыезде. Фактически - дали «зеленый свет», чтобы он скрылся, считает адвокат.

- Реально Ганижева так никто не искал, хотя он был объявлен в федеральный розыск. А Газейкину переквалифицировали статью на более мягкую и дали 2 года лишения свободы, из которых реально он отсидел 1 год и 1 месяц. Но чему удивляться, если следователем по этому делу был человек, который сам до этого погорел на крупной взятке, но лишь получил повышение , - сообщил источник, знакомый с материалами дела.

По информации паблика «Незыгарь», в федеральном розыске Ганижев числился всего два месяца. И как раз после этого он взял новый паспорт на имя Руслана Горринга и начал головокружительный подъем к новым высотам.

2015. АФРИКА ЗОВЕТ

В официальной биографии Руслана Горринга сообщается, что в 2011-2014 годах он занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. Совпадение или нет, но как раз в этот период его закадычный друг Роман Панов был генеральным директором зарубежного представительства крупной металлургической компании и, в частности, отвечал за проекты в Ботсване и Южной Африке.

Кстати, потерпевший из Ватутинок сказал мне про Ганижева дословно следующее:

- Я совершенно не удивлен, что он всплыл в геологии. Он еще в 2010 году постоянно ходил и показывал всем карты африканских стран, говорил, что занимается алмазным бизнесом. Хвастливый очень.

В феврале 2015 года Горринг вслед за Пановым пришел в Росгеологию. В госкомпании он стал отвечать за коммерческую деятельность и зарубежные проекты компании. Причем с того времени одним из ключевых заграничных направлений деятельности Росгеологии стала ЮАР.

Южно-африканские сайты сообщали, что в октябре 2015 года Горринг сопровождал будущего вице-президента этой страны Давида Мабузу на его рейсах в Москву, а в 2017-м участвовал в подписании контракта на бурение шельфовых скважин в ЮАР стоимостью 400 миллионов долларов.

Решая различные дела по своему и государственному бизнесу, Руслан Горринг успел в Южной Африке жениться на местной чернокожей уроженке (как говорят злые языки, из карьерных соображений), и она ему даже родила ребенка.

Показательно, что в день увольнения из Росгеологии Руслан Горринг заявил, что раз его не ценят на родине, то он уедет работать в Африку, куда его-де сразу позвали. Остается только вопрос: выпустят ли его из страны, учитывая во-первых, допуск к государственной тайне, а во-вторых, идущую проверку финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии, которая (чем черт не шутит!) может вылиться в уголовные дела.

От истории Горринга должны было взбеситься все феминистическое общества, да и все нормальные людиФото: скриншот видео

2018. БОСС РОСГЕОЛОГИИ

Топ-менеджер превратил стратегическую госкомпанию в персональный гарем? 00:00 00:00

Какие порядки царят в Росгеологии сейчас можно узнать из сайтов, где пользователи оставляют отзывы о своих работодателях. В них, в частности, утверждается, что именно Горринг, а не номинальный генеральный директор Панов, фактически руководил компанией.

«Панов не владеет полной картиной происходящего в холдинге. Де-факто им управляет психически неуравновешенный первый заместитель Руслан Горринг. Имеют место систематические откаты. Строго выстроена система персональный и карманных ООО для решения задач первого заместителя генерального директора. Бухгалтерия работает на премии и внеочередные выплаты для первого заместителя генерального директора», - говорится в одном из таких отзывов.

Косвенно подтверждает эту информацию, например, такой факт: один из крупнейших подрядов Росгеологии в 2018 году получило ООО «РГ-Экология», директором в которой является Руслан Израилевич Горринг. Речь идет о сумме в 3,4 миллиарда рублей, выделенных на ликвидацию загрязнения Байкала в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Контракт должен быть выполнен к 31 декабря 2019 года.

Еще одной претензией работников геологоразведочных предприятий к Росгеологии (помимо заведения подрядов на «правильные» фирмы) была практика «узаконенных откатов» - 10% от суммы всех контрактов в дочерних предприятиях перечислялись в центральный офис. При этом якобы никаких работ москвичи не выполняли. О «10-процентной комиссии» с дочерних предприятий сообщала и Счетная палата по результатам проверки Росгеологии в марте 2018 года. Отмечалось, что таким образом госкомпания смогла заработать за два года 700 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688869" frameborder="0"></iframe> Замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказывал о сексе с подчиненными.

Личный взгляд

«Он получает необыкновенный кайф, делая людей рабами»

Публицист Сергей Марданв эфире радио «Комсомольская Правда» прокомментировал нашумевшее видео с Русланом Горрингом, где тот рассказывает, как получает интимные услуги от подчиненных сотрудниц.

- От истории Горринга должны было взбеситься все феминистическое общества, да и все нормальные люди. Это куда хуже, чем пресловутый флешмоб Me Too (движение против сексуальных домогательства в США - «КП»). Это настоящий свинцовый русский харрасмент, с которым сталкиваются сотни тысяч русских женщин каждый день. Я это видел своими глазами. Ничего более отвратительного вообще не существует.

Это именно та история, когда абсолютная власть в каком-то конкретном коллективе превращает молодого, воспитанного в нормальной семье человека в законченное животное. Этот Ганижев, он же Горринг, цинично и бессовестно издевается на людьми. Он свято полагает их своими сексуальными рабами. И он с этого получает необыкновенный кайф. Просто представьте, что на месте этих четырех женщин, к которым он относился как к своим рабыням, была бы ваша сестра, ваша дочь! Он не просто в тюрьме должен быть, он должен быть изгоем в нормальном обществе.

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