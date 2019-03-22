Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике

По оценкам Росстата мы живем все лучше и лучше, уровень бедности в России снизился до рекордных с 2014 года показателей: за чертой прожиточного минимума проживают 12,9% (18,9 млн) россиян. Сокращение числа малоимущих по итогам 2018 года в статистическом ведомстве объясняют индексацией пенсий и зарплат в госсекторе, а также подешевением ряда продуктов питания — в первую очередь фруктов и овощей.

В то время, как Росстат делится информацией, внушающей оптимизм, социологи приходят к выводу, что оптимизма в обществе становится меньше. Согласно опросу ФОМ, только 20% респондентов верят заявлениям о том, что в России нет экономического кризиса, а 68% утверждают, что не наблюдают никаких признаков выхода из стагнации.

Так кому верить: статистикам или социологам?

- Никому. Потому что Росстат дает приглаженную картину, а социологи — субъективную, - сказал «КП» экономист Никита Кричевский. - Росстат работает на публику и доверия к нему нет после многочисленных ляпов, которые он в последнее время допустил. Он превратился в пропагандистскую организацию, которая доказывает населению, обществу, что все у нас хорошо и жизнь улучшается. Существуют сборники подлинной статистики — для служебного пользования, а остальные могут наслаждаться статистикой для широкой публики. С другой стороны, результаты исследований социологов очень сильно зависят от того, как сделана выборка респондентов и как сформулированы вопросы.

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