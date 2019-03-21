Росстат заявил, что уровень бедности в России продолжает падать

СЕГОДНЯ 20:47 2019-03-21T20:53:57+03:00

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Доля российского населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2018 года составила 12,9% (18,9 млн человек) против 13,2% (19,3 млн человек) в 2017 году. Об этом сообщили в Росстате.

По итогам четвертого квартала прошлого года, уровень бедности составил 10%, или 14,7 млн человек. Против 9,9% (14,5 млн человек) в четвертом квартале 2017 года.

К слову, величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2018 года составила 10,213 тысяч рублей. Это на 2,3% ниже показателя за третий квартала 2018 года. За год прожиточный минимум вырос на 4,4%. В конце 2017 года он составлял 9,786 тысяч рублей, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Росстат заявили о том, что более четверти доходов населения - черные зарплаты и криминальные деньги. Происхождение 26% средств граждан властям неизвестны. В Росстате сообщили, из чего состоят доходы россиян. Большая часть (41,4%) – это зарплата, на втором месте (19,6%) – пенсии. Есть еще прибыль от бизнеса и собственности. И 26% доходов населения – каждый четвертый рубль – в буквально смысле, взялись непонятно откуда. Эти деньги нигде не учтены.

Сможет ли Россия победить бедность?.В студии проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов и руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

ИСТОЧНИК KP.RU