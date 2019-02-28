Бензин дорожает, курица дешевеет: как изменятся цены весной 2019

Продукты

В начале года рост цен практически на всю еду, за редким исключением, ускорился. По данным Росстата, в январе продовольствие в среднем по стране подорожало на 1,3%.

О причинах уже не раз говорилось: повышение НДС с 18 до 20%, рост стоимости топлива...

Январем и даже февралем дело не ограничится. Аналитики Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) и Института экономической политики им. Гайдара, авторы январского «Мониторинга экономической ситуации в России», комментируют ситуацию так:

- Отражение роста НДС на ценах растянуто во времени: частично увеличение налога повлияло на них еще в прошлом году, и этот процесс продолжится еще несколько месяцев.

Как объясняют эксперты, связано это с плохой покупательской способностью населения. Реальные доходы по-прежнему не растут, поэтому продавцы режут хвост по частям: стараются растянуть повышение цен во времени, чтобы не пугать потенциальных покупателей так вот сразу.

Из хорошего: в Минсельхозе ожидают небольшого снижения цен на курятину и свинину. Объясняется это высокой конкуренцией среди отечественных производителей. Плюс снят запрет на поставки свинины с ряда бразильских предприятий. Он действовал с декабря 2017 года из-за запрещенного у нас стимулятора роста - раптомарина, но за год бразильцы исправились и подогнали свою продукцию под наши нормативы.

Сигареты

С 1 марта станет обязательной специальная маркировка табачных изделий. На пачку сигарет будет наноситься особый штрихкод - с информацией о том, откуда табак, кто поставщик и т. п. А бумажные акцизные марки уйдут в прошлое. Предполагается, что так проще отследить весь путь товара и поставить заслон левой продукции. Для этого же производители табачных изделий, импортеры и продавцы должны зарегистрироваться в специальной системе.

Раскошеливаться за это, как вы уже догадались, придется курильщикам. Стоимость самого кода невелика - 50 копеек за пачку сигарет (с учетом НДС - 60 коп.). Но к этому у производителей добавились затраты на новое оборудование и его обслуживание. В среднем пачка подорожает на 2 рубля. Правда, скорее всего, этот процесс также будет растянут - цены поднимутся не одномоментно, строго в первые дни марта.

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Бензин

Топливо - тема больная еще с прошлой весны, когда цены на бензин вдруг стали расти слишком быстро. Правительству вроде бы удалось договориться с нефтяниками о заморозке оптовых цен, но обуздать рост получилось лишь отчасти. С Нового года бензин потихоньку дорожал - прибавил, по данным Росстата на 18 февраля, 0,6% в среднем по России. В феврале, правда, цены встали, а в некоторых регионах даже на пару копеек упали.

Теоретически предпосылки для того, чтобы стоимость топлива не росла, сейчас есть. Цена барреля нефти на мировых рынках прошлой весной поднялась до 75 - 77 долларов, а в начале осени перевалила за 80. Сейчас - 67. Но в России по этому поводу уже привыкли шутить: нефть дорожает - бензин растет в цене, нефть дешевеет - бензин опять дорожает. Ну прогнозы вы поняли...

- В отдельных регионах наблюдалось колебание цен в сторону снижения в пределах 1 - 2 копеек. Но это временное явление, и уже в период начала весенне-полевых работ, в летний период, когда будет повышенный спрос, это приведет к тому, что цены восстановятся, - сказал на Сочинском инвестиционном форуме вице-премьер Дмитрий Козак. - Рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались.

«Восстановлению цен» явно будет способствовать и то, что соглашение правительства с нефтяниками действует до 31 марта 2019 года. Некоторые аналитики прогнозируют, что после этого скачок цен может составить до 4 - 5% и 50 руб. за литр уже этим летом перестанут быть экзотикой (сейчас до этой планки дотягивает только самый дорогой 98-й бензин). Дмитрий Козак, в свою очередь, по­обещал, что повышение цен на бензин останется в рамках инфляции (сейчас это 5% годовых).

Поездки

РЖД ввели на некоторых маршрутах невозвратные билеты (в продаже они уже есть). Это означает, что вернуть деньги в случае отказа от поездки не получится - но зато прокатиться можно со скидкой 10 - 20%. Для тех, кто твердо уверен в своих планах, возможность сэкономить с 19 апреля появится на маршрутах из Москвы в Воронеж, Ижевск и обратно, а с 19 мая - из Москвы в Питер и обратно (поезда 025А и 026А).

С авиабилетами ситуация разная. Авиакомпании хором жалуются на вздорожавший авиакеросин. Прогнозы на весну со всеми ее праздниками тем не менее довольно путаные. По каким-то направлениям обнаруживается даже небольшое удешевление билетов. Но чудес не бывает. И подешевевшие билеты, как правило, объясняются появлением у авиакомпаний новых экономтарифов, где урезано какое-то количество бесплатных услуг (билет невозвратны й, поесть не дадут, с собой можно взять только ручную кладь и т. п.). А куда деваться? Откровенно повысить цены сейчас сложно - часть пассажиров просто откажутся куда-то лететь вообще. Вот авиакомпании и придумывают обходные варианты.

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