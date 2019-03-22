2019-03-22T16:12:29+03:00
Звезды

Кончита Вурст стала альбиносом

Томас Нойвит обесцветил себе все
Петр СИМОНОВ
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Кончита Вурст.Кончита Вурст.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Если кто-то думал, что видел все, то нет. Кончита Вурст снова удивила оставшихся у нее поклонников. Вспомним его эволюцию. Сначала она (он) был (была) простым молодым человеком. Затем отрастила бороду и надела платье с каблуками.

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Дальше платья отправились в утиль, но остались волосы, ресницы, борода.

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Последнее перевоплощение случилось недавно и никто не ожидал следующего. Томас-Кончита обрил волосы, оставил бороду и снова влез в платье.

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Finally back at @grazertuntenball #scandal dress @thomaskirchgrabner
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Теперь на 320 тысяч фанатов победительницы (победителя) «Евровидения» смотрят на мужчину-альбиноса. Нойвит обесцветил себе все.

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LOVE being blond
35009 отметок «Нравится»1170 комментариевInstagram

Кончита-альбинос выглядит очень брутально. Народ оценил. Образ австрийского певца пришелся фанатам по душе. Хоть артист абсолютно неузнаваем. Но это он.

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HIT ME @ midnight
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Напомним, Томас Нойвит выиграл «Евровидение» в 2014 году в образе бородатой женщины Кончиты, ставшей его альтер эго. Томас - яркий представитель сексуальных меньшинств, часто высказывается в защиту толерантности по отношению к людям нетрадиционной ориентации.

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Эпатажный певец из Австрии Том Нойвирт, выступающий под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, радикально сменил имидж. Победитель «Евровидения»-2014 избавился от длинных локонов и побрился наголо. Теперь Кончита Вурст — лысая и бородатая женщина. А вот брить ноги, в отличие от макушки, Том перестал, и теперь щеголяет волосатыми коленками, мелькающими в разрезе его длинных концертных платьев (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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