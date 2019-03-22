Кончита Вурст стала альбиносом

Если кто-то думал, что видел все, то нет. Кончита Вурст снова удивила оставшихся у нее поклонников. Вспомним его эволюцию. Сначала она (он) был (была) простым молодым человеком. Затем отрастила бороду и надела платье с каблуками.

conchitawurst Soon it s time for @lifeball_official get yourself tested to know your immune status!

Дальше платья отправились в утиль, но остались волосы, ресницы, борода.

Последнее перевоплощение случилось недавно и никто не ожидал следующего. Томас-Кончита обрил волосы, оставил бороду и снова влез в платье.

conchitawurst Finally back at @grazertuntenball #scandal dress @thomaskirchgrabner

Теперь на 320 тысяч фанатов победительницы (победителя) «Евровидения» смотрят на мужчину-альбиноса. Нойвит обесцветил себе все.

conchitawurst LOVE being blond

Кончита-альбинос выглядит очень брутально. Народ оценил. Образ австрийского певца пришелся фанатам по душе. Хоть артист абсолютно неузнаваем. Но это он.

conchitawurst HIT ME @ midnight

Напомним, Томас Нойвит выиграл «Евровидение» в 2014 году в образе бородатой женщины Кончиты, ставшей его альтер эго. Томас - яркий представитель сексуальных меньшинств, часто высказывается в защиту толерантности по отношению к людям нетрадиционной ориентации.

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