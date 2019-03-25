Сербы - корреспонденту «КП»: «Мы малые русские на Балканах»

Холодным мартовским вечером по центру Белграда движется скорбная процессия людей в черном. Вокруг полицейское оцепление.

«Что случилось?» - спрашиваю я полицейского.

«Годовщина убийства премьера Джинджича», - объясняет он. Участники процессии размахивают флагами Евросоюза. И меня охватывает бессильная ярость.

Процессия на улице Белграда с флагом ЕС.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Какие же идиоты! Двадцать лет назад Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания во главе с англосаксами превратили Югославию в крошево, унизили и растоптали, а все еще есть сербы, которые хотят в Европу. Неужели они все забыли?! Зоран Джинджич, агент НАТО, прятался в Черногории, тайно и явно поощряя бомбардировки своей страны, позже организовал государственный переворот против президента Слободана Милошевича и, став премьер-министром, продал Милошевича в Гаагу в обмен на финансовую помощь Запада. И как предатель, был застрелен в 2003 году. В России бы сказали: собаке собачья смерть.

Портрет Джиджича на митинге в Белграде, март 2019 года.Фото: REUTERS

Нет же, плачут. А ведь только накануне была годовщина смерти Милошевича, законного президента страны, умершего в тюрьме на чужбине. И никто не рыдал. Не политкорректно. У меня под языком скопилось столько яда, что я плюю в след процессии. И продолжаю свой путь туда, куда мне совсем не хочется идти - в «клинический центр» Белграда. Думаю о 15-летнем мальчике, на чьей операции я присутствовала пять лет назад. Мальчик родился в год бомбардировок и был уже обречен. Рак щитовидки в тяжелой форме. Я помню, как директор института онкологии доктор Радан Джодич показал мне на снимке огромную опухоль и глубоко уходящие метастазы.

- Щитовидная железа первой реагирует на радиоактивное излучение, - объяснил доктор Джодич. - Нет даже точных данных, сколько ракет с сердечниками из обедненного урана упало на нашу землю. За последние десять лет заболеваемость раком щитовидки выросла на 300 процентов.

А того мальчика уже нет в живых.

«НАТО – КРИМИНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»

В больнице нейрохирургии меня неожиданно охватывает умиротворение. Множество православных икон, кресты и вечерняя тишина. Словно в церкви. В кабинете у знаменитого нейрохирурга Даницы Груичич тоже на стенах иконы.

В сербских больницах повсюду иконы.Фото: Дарья АСЛАМОВА

«Больные приносят в знак благодарности, - объясняет она. – Их это успокаивает. Да и нам, врачам, не стоит отказываться от божьей помощи, если речь идет о жизни и смерти». Госпожа Груичич закончила Московский медицинский институт имени Пирогова и называет Россию своей второй родиной. Помнит страшный и нищий 1991 год, когда плакала от горя. «Тогда казалось, что все кончено, - вспоминает она. – Потом приехала спустя двадцать лет и увидела выжившую Россию!»

Нейрохирург Даница Груичич считает, что НАТО должно ответить за геноцид сербов и албанцев.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Даница Груичич не только знаменитый доктор, но и политический борец. Она ведет кампанию по созданию специальной комиссии, расследующей последствия бомбардировок.

- С двухтысячных годов мы увидели, что все идет не так, - говорит она. – Резко выросло количество заболеваний раком мозга у детей, и он не поддавался лечению. Мы делали те же операции, ту же химиотерапию, давали те же лекарства, а результаты были катастрофическими. С 2005 по 2012 год случаи заболевания лейкемией увеличились на 100%, а смертность выросла на 180%. Мы видели у малышей те виды рака, которые свойственны людям 50-60 лет. Распространилась агрессивная форма рака щитовидки. Мы переживаем региональную экологическую катастрофу уровня Фукусимы.

Преступники, которые планировали бомбардировки, учли даже метеорологию: ветер должен был дуть на юг или восток. Балканы им было не жалко. Сербия, Хорватия, Черногория, Албания и даже Греция с Болгарией заражены не только обедненным ураном, период распада которого составляет 4,5 (!) миллиарда лет, но и всеми видами токсических материалов. Но соседние страны как члены НАТО будут молчать, хотя, к примеру, в Хорватии наивысшая смертность от рака в Европе. Ведь все взаимосвязано: реки, грунтовые воды, миграции зверей и птиц, пищевые цепочки...

В Панчево разбомбили химические и нефтеперерабатывающие заводы, и в Дунай вылилось пять тонн ртути! А ведь десять миллионов людей берут воду из Дуная! У части сербов и хорватов содержание ртути в крови в четыре раза выше нормы. Больше всех пострадали от авиаударов косовские албанцы, но молчат. Ведь их же «освободили»! В два раза выросли аутоиммунные заболевания. Резко упала рождаемость. Все меньше многодетных семей в Косово. Хорошо, если один-два ребенка. А в Сербии с этим просто беда.

Фактически идет стерилизация населения.

Вот уже несколько столетий православная Сербия несет свой крест.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- В Сербии еще находятся идиоты, которые по телевидению заявляют, что наши зубы будут белее, если их чистить ураном, и что НАТО принесло нам мир и демократию, - возмущается Даница Груичич. - Вот только у нас нет ни одной семьи без онкобольного. НАТО – криминальная организация, и я верю, что мы привлечем их к суду. За геноцид населения Балкан.

«Я ШЕЛ В ТЮРЬМУ С ПЕСНЯМИ!»

Но пока на скамье подсудимых все бывшие герои Югославии. На днях общество потряс новый приговор экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, которого я лично знала как талантливого поэта и политика-патриота. Судьям показалось слишком мало 40 лет тюрьмы для 73-летнего человека. А вдруг выживет? И ему вынесли пожизненный приговор.

Единственный серб, вырвавшийся из гаагского ада живым, это легендарны политик-националист Воислав Шешель, отсидевший 12 лет. Он отправился в Гаагу сам, добровольно.

"НЕ ХОТИМ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ!" - плакат с Воиславом Шешелем.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Я был уверен, что выиграю, - рассказывает он. – Устроил великое народное веселье в Белграде с музыкой и плясками. Тысячи людей провожали меня. Я купил билет на самолет первого класса.

- Вам его в Гааге оплатили? Они же обязаны оплачивать транспортные расходы.

- Нет. Я несколько раз просил возместить мне стоимость, но им не нравился первый класс.

Дарья Асламова с узником Гаагского трибунала легендарным Воиславом Шешелем.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- 12 лет – это целая жизнь. Как вам жилось в тюрьме?

- На камеру пожаловаться не могу. Обычная одиночка. Продукты закупал на свои деньги. Терпеть не могу ужасную голландскую кухню. В моем блоке была столовая на 10-12 человек, где собирались узники Гаагского трибунала. Поначалу было скучновато. Много примитивных людей: мелкие бандиты. Потом пошли сплошь генералы и интеллектуалы. Сербы, хорваты, боснийцы, албанцы.

- Вы ругались между собой?

- Зачем? На национальном уровне у нас не было проблем. Я уверял их, что все мы сербы и говорим на одном языке, только религия у нас разная. Кто-то смеялся, кто-то сердился, потом привыкли. Все мы были в одной лодке: у нас был общий враг – Гаагский трибунал. И невозможно все время говорить о политике. Инциденты случались, но только во время футбола. И потом, я старался создавать проблемы суду, а не своим коллегам по тюрьме. Если кто-то нуждался в помощи адвоката, я помогал. Я даже писал речи для хорватов для выступления в суде. Воислав Шешель, юрист по образованию, в 25 лет защитил докторскую диссертацию и стал самым молодым доктором наук в Югославии. В тюрьме отказался от компьютера, поскольку это предполагало получение все обвинительных документов в электронном виде.

Плакат "Два десятилетия ужаса. Гаагский трибунал. Где каждый невинен, пока не докажут, что он серб".

- Они сваливали в почту множество ненужных бумаг, чтобы запутать. А я требовал официальных документов. И отстаивал право защищать себя сам, - вспоминает Шешель. – Это была большая битва. Пришлось объявить 28-дневную голодовку, но я своего добился.

Шешель стал главным актером спектакля под названием «Гаагский трибунал». Он превратил суд в трагикомический фарс, высмеивая, как блестящий юрист, все ошибки трибунала и выставляя своих противников форменными идиотами. Его дружно ненавидели все судьи, и он трижды был приговорен к наказанию за «неуважение к суду» - аж на четыре года и 9 месяцев. Это означало невозможность видеть жену и родственников, получать почту и пользоваться телефоном.

- Вы встречались в тюрьме с президентом Милошевичем? – спрашиваю я.

- Да, он год жил в моем блоке.

- Вы считаете, что его убили?

- Думаю, да. Он принимал лекарства против гипертонии. Втайне от него врачи стали давать ему сильнейшие антибиотики против туберкулеза и проказы (!), которые были несовместимы с основными препаратами. Позже специальная экспертиза нашла следы этих лекарств в его теле. Милошевич боялся, что его отравят. Незадолго до смерти он написал письмо в русский МИД, в котором высказал свои опасения. Он умер, не дождавшись помощи. Мы во многом с ним не были согласны. Я был вице-премьером страны во время бомбардировок. В ключевой момент Милошевич испугался и разрешил натовской армии войти в Косово. А ведь страна не побеждена до тех пор, пока чужой сапог не ступил на ее землю.

- 12 апреля 1999 года парламент Югославии проголосовал за присоединение республики к Союзу России и Белоруссии, и российский парламент немедленно поддержал просьбу и принял решение направить в гибнущую страну оружие и военных советников. Но Ельцин заблокировал проект. Вы вините русских в том, что вас бросили?

- Конечно, нет! Я обвиняю Ельцина! Россия тогда была на коленях. Ельцин разрушил свою страну и помог американцам разрушить Сербию. Я написал книгу «Ельцин – самый большой предатель русского народа». На Гаагском процессе я заявлял: сербы – это малые русские на Балканах. Мы одно целое.

Воислав Шешель установил мировой рекорд нахождения в камере предварительного заключения – более 11 лет. Даже процессуальная палата трибунала в 2014 году потребовала выпустить больного раком Шешеля, перенесшего тяжелую операцию, поскольку все сроки расследования прошли. Ему выставили ряд условий: ношение электронного браслета и регулярные визиты в полицию, отчего он гордо отказался, поскольку это унижает его человеческое достоинство. Но судьи запаниковали, что в тюрьме умрет второй высокопоставленный сербский заключенный (у Шешеля уже были метастазы в печени).

Его буквально выставили из тюрьмы. В 2016 году Международный трибунал вынес Шешелю оправдательный приговор, а уже в 2018 – обвинительный, приговорив его к десяти годам тюрьмы. (При этом полномочия трибунала истекли еще в 2010(!) году, а он работал и продолжает работать без легального мандата).

- Вам больно думать о двенадцати потерянных годах? – спрашиваю я.

- Нет, я не сожалею. Я написал в тюрьме одиннадцать книг. Я избавился от всех страхов, даже от страха смерти. И я вернулся победителем. Я даже победил рак!

ТЕ, КТО ОТОМСТИЛ

7 мая 1999 года в Белграде мощной авиабомбой было разрушено китайское посольство. Погибли трое китайских журналистов, а 27 дипломатов и сотрудников были ранены. На следующий день Китай снял охрану с двух американских консульств, и разъяренные толпы китайцев разнесли их в щепки. Перепуганные американцы немедленно выплатили 4,5 миллиона долларов семьям погибших и 28 миллионов долларов компенсации Китаю. Всю вину свалили на некоего полковника Уильяма Беннета, который отвечал за информацию о целях для воздушных ударов и якобы пользовался устаревшими картами. Китайцы приняли извинения с каменными лицами. (Всем было ясно, что США хотели напакостить Китаю за то, что китайская разведка «сливала» информацию сербской.)

Мемориальная доска у разбомбленного китайского посольства в память о погибших китайских журналистах.Фото: Дарья АСЛАМОВА

А ровно спустя десять лет, аккурат накануне годовщины бомбардировок Белграда полковник Беннет вместе с женой отправился на ежедневную утреннюю прогулку в парке рядом с домом в округе Лоудон, штат Вирджиния. Дальше все мутно: а) напали трое неизвестных, б) атаковала банда азиатских подростков. Полковника забили насмерть молотками. Жена выжила в реанимации. Убийц так и не нашли.

В 2011 году вышел роман знаменитого сербского писателя Деяна Лучича «Китайская месть».

- Я провел несколько месяцев в Нью-Йорке и Вашингтоне, изучая факты, - рассказывает Деян Лучич. – Как бывший масон и член ордена тамплиеров, я связался с американскими военными.

Дарья Асламова с другом, знаменитым сербским писателем Деяном Лучичем, написавшим книгу "Китайская месть".Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А я думала, что тамплиеры были уничтожены французским королем Филиппом IV Красивым? – я открываю рот от изумления.

- Ты хоть Википедию почитай, - говорит Деян со снисходительной улыбкой, которая всегда меня раздражает. – Тамплиеры вполне себе здравствуют и процветают. Наиболее высокопоставленные офицеры в американской армии принадлежат к этому ордену. А в целом, вся американская элита полностью состоит из масонов. Это не секрет. Именно тамплиеры вывели меня на тайное общество «Зеленый дракон».

- Так оно же японское!

- И тибетское, и китайское. Вообще в Америке оно объединяет азиатов. Крайне влиятельное общество даже со своим пресс-секретарем. Китайцы в Нью-Йорке не скрывали своего ликования по поводу смерти полковника Беннета и хвастались, что это их рук дело. Его убийство – послание. Где бы ты ни был, человек любого цвета кожи, если ты причинил вред китайцу, тебе не уйти от расплаты.

- Но ведь китайцы промолчали после выхода твоей книги!

- Разумеется! Просто они пригласили меня в посольство и вручили золотую грамоту в честь восьмидесятилетия создания Китайской народной армии за содействие в области модернизации вооруженных сил, экономических отношений и т.д. Кстати, грамота подписана военным атташе Китая. Деян победно достает из футляра драгоценную грамоту.

- Ладно, твоя взяла, - соглашаюсь я. – Многозначительное послание.

- Просто китайцы никогда ничего не забывают – ни друзей, ни врагов.

(Окончание следует.)

Сербия. Отравленная земля.Документальный фильм спецкора "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой Сербия. 2014 г.

ВОПРОС ДНЯ

Чему нас научил югославский кризис?

Ровно 20 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии

Александр Проханов, писатель:

- Когда начались бомбардировки, я был на мосту через реку Саву вместе с сербами. Американцы бомбили вокзалы, аэродромы, заводы. Мы стояли стеной, пели песни. И меня вот это стояние научило мужеству, обожанию людей, которые готовы были своими телами защитить родной город и свою страну.

Андрей Клименко, военнослужащий ЛНР:

- Югославский кризис схож с конфликтом на Украине - оба выгодны Америке. Мы стараемся дать отпор западным кураторам, которые руководят Украиной. Свою землю не сдадим!

Владимир Соловьев, телеведущий:

- Если есть принципы, за них нужно бороться. Я про разворот самолета Примакова (в 1999-м премьер летел в США, но когда узнал о бомбардировках, приказал возвращаться домой. - Ред.). Ельцин отдал Югославию на растерзание. На территории бывшей Югославии он непопулярен. В Сербии много людей, которым импонирует Путин. Я только что из Белграда, записывал интервью с президентом Сербии Вучичем.

Михаил Любимов, полковник СВР:

- Известно, что, разворачивая самолет, Примаков общался с Ельциным, получил его одобрение. Я думаю, Ельцин тогда понял, в какой тупик он завел внешнюю политику России.

Геннадий Бурбулис, экс-госсекретарь РФ:

- Это был очень ранимый для нас урок. И в то же время вошел в историю «Бросок на Приштину» - дерзкая и восхитительная операция десантников во главе с майором Юнус-Беком Евкуровым, которая показала, что у России были и остаются силы не сидеть сложа руки, не смотреть смиренно со стороны.

Юрий Поляков, драматург, поэт:

- Я побывал в Белграде, когда там еще дымились руины. Тогда я понял: если в России не сменится власть и не придет лидер, который начнет восстанавливать страну, - через несколько лет я буду ходить по дымящимся развалинам Москвы.

Сергей Станкевич, экс-советник Ельцина:

- В 90-е нам начинало казаться, что НАТО - только оборонительный союз и что мы вот-вот в этот клуб войдем, переименовав его в «Партнерство мира» - с участием России и других бывших соцстран. Югославский кризис научил нас реальности.

Константин, историк, читатель сайта KP.RU:

- Это Запад обманул, а потом осудили в Гааге президента Югославии Милошевича. И потом он в камере погиб. Та же участь ждала Хусейна и Каддафи. Такие вот уроки...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сербия. Отравленная земля

Спустя 15 лет после натовских бомбардировок Сербии спецкор «КП» Дарья Асламова отправилась в эту страну, чтобы посмотреть, какой след оставила там война (подробности)

Караджичу дали пожизненный срок

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов не только не смягчила приговор Радовану Караджичу, но ужесточила его до максимума. Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии, напомним. в 2016 году приговорил экс-лидера боснийских сербов к 40 годам лишения свободы. Тогда же защита подала на апелляцию. Обвинение потребовало для подсудимого уже пожизненное заключение, и вот сейчас именно такое решение и было принято (подробности)

Шешель уверен, что избранный президент Сербии на самом деле служит НАТО

Председатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель настаивает на том, чтобы сотрудникам Сербско-русского гуманитарного центра в г. Нише предоставили дипломатический статус (подробности)

Виктор Черномырдин: Когда НАТО перестало бомбить Белград, мы договорились с США, чтобы таких войн больше не было

Об этом спецпредставитель Президента РФ по урегулированию кризиса вокруг Югославии рассказывал нашему обозревателю Александру Гамову еще 20 лет назад (подробности)

Сербский снайпер - о нападении НАТО на Югославию: «20 лет назад Россия сделала все что смогла»

Воевавший на Донбассе сербский снайпер Деян Берич (позывной - «Деки»), прошел через тот конфликт в родной Югославии. И рассказал «Комсомолке», почему отъем Косово у Сербии так похож на сегодняшнее отрезание Украины от России (подробности)