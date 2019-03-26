Бандитское государство, которое всем надоело: кому выгоден новый конфликт между сербами и албанцами в Косово. Часть 2

Часть 1

«ВОЙНА – ЭТО БИЗНЕС»

В не очень далеких восьмидесятых годах молодой серб, красавец-боксер Югослав Петрушич эмигрировал во Францию из родной Югославии. Его завербовала французская разведка, и он прошел все стадии обучения во французском иностранном легионе. Даже участвовал в шести войнах в Африке.

- Рухнула Берлинская стена, потом СССР, убили Чаушеску, начался распад Югославии. Миттеран, последний независимый и сильный президент Франции, всеми силами стремился предотвратить войну, - вспоминает экс-разведчик Югослав Петрушич. – Нам было известно, что Германия спонсирует экстремальные группировки в Югославии с целью отрезать католическую Хорватию. Моя работа состояла в том, чтобы найти их и ликвидировать. Большинство из них были экс-легионерами, профессиональными солдатами без денег. В марте 1991-го бывшие солдаты удачи собрались в лесу возле Вуковара, чтобы заключить соглашение: не стрелять друг в друга.

Дарья Асламова с легендарным сербским разведчиком Югославом Петрушичем.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Миттеран просил Германию остановить хорватов, обещая в свою очередь остановить сербов. Но начались убийства, ситуация вышла из-под контроля. Бывшие легионеры стали офицерами новых независимых армий и начали вербовать в свою очередь преступников.

Я рассматриваю секретные документы того времени.

- Ты передал сербской разведке документ о натовской стратегии войны в Косово. Значит, ты был двойным агентом?

- Нет. Двойные агенты на войне быстро умирают. Я был «в поле» и всегда работал один. Между французской и американской секретными службами шла тайная война. Французы через меня передали документ сербам. Обычно это делается так. У меня есть свой контакт в иностранной разведке, который меня знает, а я знаю его. Происходит встреча и обмен документами.

- Но ведь перед войной НАТО против Югославии ты уволился из французской разведки и сражался в югославской армии против албанской армии в Косово. Значит, ты патриот?

Югослав Петрушич морщится.

- Я профессионал. Патриоты делают глупости и совершают преступления. Моей задачей было через спутник получать информацию о намеченных целях бомбардировок в ежедневном режиме, чтобы успеть убрать армию из-под удара.

- Но ведь ты уволился из французской разведки. Откуда же информация?

Югослав улыбается:

- Вот, к примеру, ты завтра уволишься из своей газеты. Но ведь это не означает, что у тебя там не останутся друзья и контакты. Я имел доступ к программе НАТО, используя свое старое кодированное имя, и система опознавала меня как друга. Но этого мало. Ты должен знать, как применить информацию на земле.

По оценкам офицеров сербской армии, благодаря усилиям Югослава Петрушича, были спасены не менее 10000(!) человек и большая часть военной техники.

- В апреле 1999-го я был послан в Албанию, - рассказывает Югослав. – И получил информацию, что в мае из Косово в Албанию будут переправлены 172 девушки разных национальностей для распродажи их на органы. Организаторы – некий доктор Вуле и Рамуш Харадинай, нынешний премьер-министр Косово. Почему девушки? Женская печень – самая легкая для трансплантации и подходит для мужчин. Девушкам легче заморочить голову (якобы их везут для работы), они психологически и физически слабее. Почему европейки? Почему не мигранты из Индии, Бангладеша или Пакистана? Жаркий климат. У большинства печень заражена паразитами. Из Албании через Италию я перебрался в Сербию и сообщил точное место и время переброски девушек. Внезапно меня арестовали, и я просидел месяц в тюрьме. Значит, кто-то на очень высоком уровне в Сербии прикрывал эту операции.

Гостиница Москва, пресс-клуб российских журналистов во время войны в Белграде.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Кто участвовал в торговле органами?

- Почему в прошедшем времени? Она процветает. Просто после международного скандала и расследования Карлы дель Понте центр переместился из Косова в Албанию, в Тирану. Торговля органами началась в 1996-м году. Расцвет пришелся на то время, когда НАТО вошло в Косово. Его покрывали высшие чины из организаций «Врачи без границ» и «Красный крест». Я не хочу обвинять самоотверженных врачей, которых большинство, но подонков везде хватает. А дальше весь бизнес шел и сейчас идет через Турцию.

После войны Югослав Петрушич отсидел год в тюрьме как французский шпион. Потом против него возбудили дело об убийстве албанцев, которое до сих пор не закрыто. Случилось то, что случается после каждой войны. Герои никому не нужны.

Футболки с Путиным в столице Сербии.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Это трагедия любой войны, - соглашается Югослав. – После войны любые герои нежелательны, потому что они свидетели преступлений, предательства и непрофессионализма высокопоставленных людей. Опасные свидетели. Я жив только потому, что пока еще полезен.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Русским в Косово лучше не соваться. Албанцы, как и весь «западный мир», охвачены манией русского шпионажа. То схватили группу наших журналистов, которые успели даже посидеть в местной тюрьме, то обвинили в шпионаже русскую туристку, фотографирующую Приштину. Словом, отношения крайне напряженные. Я пересекаю так называемую «сербско-албанскую границу» в машине огромного веселого мужика бандитского вида. Любой режиссер с удовольствием взял бы его на роль контрабандиста. Мой водитель перемигивается и перешептывается с албанцами, и мы проскакиваем опасный участок без приключений.

Журналистка "КП" Дарья Асламова в Косовской Митровице на фоне портретов ПутинаФото: Дарья АСЛАМОВА

По дороге подбираем очень крупного товарища, который с трудом втискивается на переднее сиденье. Узнав, что я русская, строго спрашивает:

- Путина любишь?

- Люблю, люблю! – поспешно кричу я.

Путин в сербском Косово – царь и Бог. Мимо нас проносятся заржавленные автобусные остановки, сплошь заклеенные его портретами.

Плакаты в Косовской Митровице: "Мы братья! С нами Бог!".Фото: Дарья АСЛАМОВА

И вот уже Косовская Митровица. Боже! Ничего не переменилось за десять лет! Та же бедность, загаженные улицы, те же кафе, где время утекает сквозь бутылки домашней ракии, те же немолодые мужчины, сидящие с утра, окутанные дымом контрабандного табака (контрабанда в Косово – единственный стоящий бизнес, другой работы нет). Та же гостиница, где мне из любезности предлагают «номер-люкс». Я с опаской вхожу в ледяные пыльные комнаты. Дверь захлопывается, и я слышу грохот в ванной. С потолка рухнул огромный кусок штукатурки прямо в джакузи. Я прошу номер попроще. Там, как минимум, теплее, только ковер настолько залит ракией и вином, что я постоянно к нему прилипаю. Тот же ресторанчик, куда ровно в час дня заходит отряд полицейских, заказывает сливовую водку и огромные плескавицы (лучшие в мире котлеты!). Дежавю.

Знаменитый "мост ненависти", разделяющий сербов и албанцев в Косово.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Но на следующий день я обнаруживаю перемены: приятные и неприятные. Вся Митровица увешана сербскими и российскими флагами. И вдруг я торможу и фыркаю, словно лошадь, учуявшая волка. Красные флаги с черным орлом. Исчезла сербская речь. Турецкие кафе и парикмахерские. Бары, где сидят только мужчины. Неужели албанцы пересекли реку Ибар и поселились на сербской территории?! Типичная их тактика. Постепенное внедрение.

Российские флаги в Косовской Митровице.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Албанский квартал в сербской Митровице.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Албанский магазинчик "1 евро. Париж".Фото: Дарья АСЛАМОВА

Но я вижу, что и сербы сделали ловкий ход конем. Они открыли новенький с иголочки университет для 11 тысяч студентов. Город заполнен сербской молодежью не только со всего Косова, но даже из центральной Сербии.

- Так называемое «Косово» - не только фальшивое государство, но и провалившееся государство, - говорит директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич. – И не желанное. По опросам, большинство албанцев хочет присоединиться к Албании. В Косово самая большая безработица в Европе. Территория выживает за счет иностранных дотаций и денег от гастарбайтеров. Городок Качаник признан негласной столицей ИГИЛ на Балканах.

- Но албанцы никогда не были религиозными! – восклицаю я.

- Действительно, не были. А теперь там 900 радикальных мечетей. Молодое поколение сталкивается с трудным выбором: либо бежать из страны, либо стать членом мафии. А религия дает им некое нравственное оправдание.

В Косово и Метохии проживает 120000 сербов, и наш офис обеспечивает функционирование всех местных сербских институтов. Мы кормим более ста школ, все больницы и поликлиники, университет.

- А вы не думаете, что это деньги на ветер? – спрашиваю я.

- Выживание сербской общины в Косово – это самая серьезная гарантия защиты наших национальных интересов. Если там не будет сербов, значит, не будет и Сербии.

Плакат в Косово: "Хотим союз с Россией".Фото: Дарья АСЛАМОВА

ХИТРЫЙ ПЛАН НАТО: ЧТО ДЕЛАТЬ С КОСОВО?

В январе прошлого года в Косовской Митровице шестью пулями был застрелен Оливер Иванович, известный сербский политик. Позже обнаружили сожженный автомобиль убийц, но сами убийцы не найдены. Смерть Оливера Ивановича потрясла меня не просто как насильственная смерть знакомого политика (я дважды брала у него интервью), но и своей абсурдностью. Оливер был человеком осторожным, умным, опытным, не идущим на открытый конфликт. С ним считались даже албанцы. Поэтому меня удивил также тот факт, что в 2014-м году Оливер Иванович был арестован за военные преступления против албанцев, приговорен к девяти годам тюрьмы, но через два года его выпустили. Абсурдность обвинений была очевидна для всех. И арест, и убийство Оливера – очевидная провокация. Но кому она выгодна?

А в марте 2018-го года – новый скандал, поставивший Сербию и Косово на грань войны. Марко Джурич, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии, был арестован албанскими спецназовцами прямо во время круглого стола в Митровице. В зал конференции пустили слезоточивый газ, 30 человек пострадали от избиений, а Марко заломили руки и поволокли к машине, чтобы с триумфом отвезти в Приштину.

- Я был их трофеем, - вспоминает Марко Джурич. – В машине они били меня, хватали за волосы и фотографировались со мной, распевая религиозные песни. Потом вытащили в центре Приштины перед возбужденной толпой, взяли меня за галстук, и как собаку, тащили по главной улице Приштины под улюлюканье толпы. Я думал, это конец. Потом меня швырнули в подвал. Президент Вучич дал ясный сигнал: если меня немедленно не освободят, сербские войска войдут на территорию Косово и Метохии. К вечеру меня освободили и довезли до границы. Самое удивительное, что в пятницу накануне в Брюсселе я участвовал в переговорах между Сербией и албанскими политиками, а уже в понедельник те же политики заказали мое похищение.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.Фото: ru.wikipedia.org

Вот теперь пазл складывается. Убийство Оливера Ивановича и арест Марко Джурича – часть грязной игры натовцев.

- На что рассчитаны эти провокации? НАТО хочет разморозить конфликт между сербами и албанцами, - объясняет косовский аналитик Веролюб Петронич. – Зачем? Натовцам до смерти надоела ситуация в Косово. Им нужен успех, а для этого необходим ограниченный по времени и территории конфликт. После убийства Оливера в Митровице ожидались волнения и акции протеста. Но все было тихо. НАТО рассчитывало, что в ответ на убийство Вучич введет войска и дойдет до реки Ибар. Тем самым будет закреплена новая граница между Сербией и Косово. Сербия получит богатые рудники Трепче, озеро Газивода с гидроэлектростанциями и территорию до реки Ибар, населенную сербами. В обмен на это Сербия должна признать независимое государство Косово. Мир и всеобщее ликование в Европе. А потом произойдет обмен населением: косовские сербы, живущие за рекой, переедут в Сербию, а жители Прешево и Буяновца, албанцы, переместятся в Косово.

Плакат в Косово: "Косово - это Сербия, Крым - это Россия".Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Но все выглядит разумно на первый взгляд… - неуверенно замечаю я.

- Совсем неразумно, - возражает Веролюб. – О плане осведомлены и Вучич, и Хашим Тачи, президент Косово. И для обоих этот план смертелен. Для Тачи, если он отдаст экономически богатую территорию в обмен на признание, это не просто потеря власти. Это обвинение в предательстве и смертный приговор, что прекрасно устраивает натовцев. Они давно хотят избавиться от Тачи и Харадиная, чьи руки по локоть в крови, и чья страшная репутация их компрометирует. Теперь о Вучиче. Есть легенда в Сербии, что первый президент, который сдаст Косово, будет убит. Никто и никогда не простит Вучичу сдачу сакральных территорий за рекой Ибар, – там сербская Патриахия, там сербские монастыри и все святые места. Сдать их – это продать сербскую идентичность. Более того, по опросам албанцы из Прешево и Буяновца не намерены покидать Сербию, а сербы, живущие вокруг монастырей в Косово, заявили, что также не откажутся от своих святынь. Значит, обмен населением невозможен. НАТО шантажирует Вучича: бери, что дают, и заткнись. Но даже если закрепить новую границу, никакой договор не удержит сербов от новой войны за свои святыни.

«СЕРБИЯ – ВАССАЛЬНАЯ СТРАНА»

- Знаете, в чем символ нашего рабства в НАТО? Американцы потребовали лучшую землю в Белграде для строительства своего посольства, - говорит экс-министр иностранных дел Живадин Йованович. – Это самая дорогая земля, где жили лидеры королевства Югославии, где была резиденция Тито. Фактически американцам дали ее в подарок за символическую сумму. Но главное унижение не в этом. Эту территорию натовцы разбомбили в 1999-м году. Поэтому они потребовали за счет сербского правительства срезать два метра земли, чтобы очистить ее от руин и от неразорвавшихся американских снарядов! То есть от своих собственных бомб!

Экс-министр иностранных дел Сербии Живадин Йованович.Фото: Дарья АСЛАМОВА

И это еще не все. Мы подписали вассальные соглашения с НАТО. Хотя формально мы нейтральны в военном плане, мы обязались пропускать через свою страну натовские войска по первому их требованию и гарантируем им дипломатический статус! Мы позволили натовским генералам «реформировать» нашу армию, сократив количество солдат с двухсот тысяч до двадцати. Кроме того, в соглашении с НАТО есть пункт, обязывающий наше правительство сделать все, чтобы улучшить имидж НАТО в глазах сербской общественности! Есть главы об экономике, где Сербия принимает на себя обязательства ВСЕ приватизировать. Мы уже продали нашу воду и тысячи гектаров плодородной земли «западным партнерам». А ведь вода и производство пищи – это вопросы стратегической безопасности. Теперь уже ясно, что такое НАТО. Это военная организация, нанятая мировым капиталом, а Сербия – вассальная страна, влачащая жалкое подневольное существование.

ЧЕМУ НАУЧИЛА НАС ВОЙНА НАТО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ

23 апреля 1999-го года мы, русские журналисты в Белграде, задыхаясь, бежали ночью из гостиницы «Москва» к сербскому телевидению, откуда поднимался столб огня и дыма. На наших глазах ракета «Томагавк» врезалась в телевизионную башню. Погибли 16 сербских коллег. Я помню пожарных, которые выбирались из огня, стаскивали шлемы, кашляли до рвоты, а потом, стоя в клубах дыма, нервно закуривали.

Канадский журналист Джон Боснич опоздал на свидание со смертью на 45 минут. В тот вечер он должен был отправлять материалы для японского телевидения. Джон Боснич, авантюрист сербского происхождения и колоритный персонаж. По материнской линии королевских кровей. Отец был партизаном, потом не поладил с Тито и бежал в Канаду, где ему улыбнулась удача. Сделал блестящую карьеру. Академик, друг Киссинджера и соученик Бжезинского. У сына оказался неуемный нрав. Он защищал права человека и имел проблемы с канадской полицией. Путешествовал по миру, ввязывался в приключения. Потом неожиданно стал консультантом премьер-министра Японии и женился на манекенщице, кузине голливудской актрисы Милы Йовович. И сам же все разрушил, вступившись за арестованного в Японии по запросу США шахматиста Бобби Фишера, который имел неосторожность участвовать в чемпионате по шахматам в Югославии. Джон спас Фишера, но был вынужден покинуть Японию и уехать в Сербию. Основал свое собственное информационное агентство. А сейчас собирается стать миллионером, выращивая марихуану в лечебных целях.

- В чем была цель бомбардировок? Во-первых: завершить распад успешного социалистического мультиэтнического государства Югославия, - говорит Джон Боснич. - Во-вторых: физически продвинуть НАТО на Балканы, создав крупнейшую базу в Сербии, исторически самой сильной стране региона. А также сокрушить стратегически важный город Белград, стоящий на двух реках – Дунай и Сава. 46 раз за свою историю Белград был захвачен и разрушен, но как Феникс восставал из пепла. Но конечная цель – разрушить Россию, а потом и Китай – так и не была осуществлена. Почему?

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что русские в России избавились от иллюзий и увидели настоящее лицо НАТО и Евросоюза. Ведь у вас было столько надежд в отношении Запада, который якобы друг. Но бомбардировки Югославии стали настоящим шоком для России. У русских открылись глаза. В обществе нарастало напряжение. Именно война НАТО против Югославии привела Путина к власти. Ельцина нужно было убрать, чтобы спасти Россию. И он сам это понял. Или он идет в тюрьму за разрушение страны, либо, передав власть, он может мирно умереть в своей постели, окруженный родными и почестями. Не бойтесь мертвых. Есть такая песенка: все тебя любят, когда ты мертвый. Главное то, что ваша страна получила толчок к жизни и подлинной независимости. Разрушив Сербию, НАТО, не желая того, возродила Россию.

Надпись на памятнике: "Капля братской русской крови вошла в поток сербской крови, которая столетиями течет в Косово" Историк Владимир Боровик.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ЧАСТЬ 1

Сербы - корреспонденту «КП»: «Мы малые русские на Балканах»

Наш спецкор Дарья Асламова побывала в Белграде спустя 20 лет после

натовских бомбардировок Югославии и убедилась, что страна до сих пор страдает от последствий варварских ударов (подробности)

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