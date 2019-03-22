70-летний Грачевский помолодел рядом с 34-летней женой

Первыми с 70-летием метра кино Бориса Грачевского поздравили его подопечные из детского театра «Ералаш», вручив шефу сладкий подарок — торт, который венчала шоколадная фигурка юбиляра.

- Очень похож, но я моложе, - засмеялся, Борис Юрьевич, разглядывая свою шоколадную копию.

Кстати, рядом со своей молодой женой Екатериной Грачевский и правда, как в песне Пугачевой, скинул лет пятнадцать с плеч долой.

Борис Грачевский с супругой Екатериной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

34-летняя супруга, видимо, следит за внешним видом Грачевского.

Борис Юрьевич заметно постройнел, поэтому смокинг и бабочка смотрелись на нем идеально.

- Я счастлив, потому что у меня потрясающая жена. Она очень добрый и трогательный человек. Катя - благодарный человек. А я перед ней все время снимаю шляпу. Для меня действительно большое счастье каждый день быть с ней. Нет у нас никакой разницы в возрасте. Я иногда моложе нее становлюсь, - смеется мэтр, рассказывая про свою любимую.

Свой юбилейный вечер Грачевский выстроил в виде концерта. Он не хотел, чтобы праздник превратился в официоз.

- Буду сбивать официальные речи. Я вам даже не принёс телеграммы от очень крутых ребят...Думаю, вы понимаете, что они меня знают и выросли на «Ералаше», - делился с гостями Борис Юрьевич.

Именинник и сам пел в этот вечер, посвятив свое выступление маме: «Где-то среди звёзд заблудилась мама и она глядит на меня с небес».

Получилось до мурашек трогательно, а манера исполнения немного напомнила тембр Караченцова.

В числе гостей было много знаменитостей.

С букетом забежал на огонек к мэтру депутат и боксер Николай Валуев.

Юбиляр с Николаем Валуевым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Обожаю с ним фотографироваться, чувствую себя лилипутом, -приветствуя спортсмена шутил юбиляр.

- А я тебе еды принес. Я знаю, чего тебе сейчас не хватает, -сказал похудевшему Грачевскому Алибасов, вручив пакет припасов.

Бари Алибасов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова подарила Грачевскому бутылку дорогого вина.

Анна Калашникова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В вип-партере были замечены Эммануил Виторган с супругой Ириной. Они сидели рядом с Людмилой Нарусовой. Видимо, даже после разрыва Собчак и Виторгана, ближайшие родственники пары сохранили дружеские отношения.

Людмила Нарусова и Эммануил Виторган с супругой Ириной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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